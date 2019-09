GAVMILD: Nok en gang har Taylor Swift gitt noe av sine eventyrlige inntekter til noen som kanskje trenger det mer enn henne selv. Foto: PA / PA Wire

Taylor Swift donerte 90.000 til kreftsyk fan

Den 29 år gamle superstjernen har et litt for nært forhold til den skumle sykdommen.

Det er 16 år gamle Trinity Foster som nyter godt av pengene – 10.000 dollar, eller nær 90.000 norske kroner – har hun mottatt på sin GoFundMe-side, skriver underholdningsnettstedet JustJared.

Fosters krefttype startet i beinet, men har nå spredd seg til lungene, skriver hun. Dette betyr økte medisinregninger som ikke dekkes av forsikringen.

Derfor har hun lagt ut profilen sin på GoFundMe, som altså er et nettsted for innsamling av penger til finansiering av ulike prosjekter.

Profilen har deretter fanget oppmerksomheten til Taylor Swift, ikke minst fordi Trinity Foster – som selvfølgelig er Swift-fan – holdt en liten slippfest fra sykesengen da Taylor Swift i august kom med sitt nye album «Lover».

En av låtene herfra, med Dixie Chicks, heter «Soon You’ll Get Better» og handler om Swifts mor, Andrea Swift, som ble rammet av kreft for fire år siden, og som nylig fikk et tilbakefall.

I sitt donasjonsinnlegg skriver Taylor Swift:

«Trinity, jeg så bildene fra sykehusrommet ditt fra releasepartyet for albumet og ville takke deg for å være så vennlig og støttende! Jeg håper jeg personlig kan gi deg en klem snart. I mellomtiden sender jeg dette og all min kjærlighet. Din venn, Taylor», står det under summen 10.000 dollar.

Det er ikke første gang Taylor Swift er gavmild. Hun er en profilert sympatisør av LHBT-miljøet og donerte tidligere i år nær en million kroner til LHBT-miljøets kamp for rettferdighet i staten Tennessee.

I 2016 ga hun også over åtte millioner kroner til flomofrene i Louisiana, og hun har ved flere anledninger støttet ideelle organisasjoner som kjemper mot seksuelle overgrep mot kvinner.

Samme år bladde hun opp to millioner kroner for å finansiere rettssaken som artistkollega Ke$ha hadde anlagt mot sin produsent Dr. Luke for nettopp seksuell trakassering.

