Anmeldelse: Skal vi danse-dommeren får MGP-slakt

Tore Petterson, Rein Alexander, Anna Jæger og Kim Wigaard & Maria Mohn skal kjempe om en finaleplass for Østlandet.

Gjennom fem delfinaler skal fire artister fra hver landsdel konkurrere om en plass i finalen.

Lørdag 18. januar er det Østlandsartistene Tore Petterson, Rein Alexander, Anna Jæger og Kim Wigaard & Maria Mohn sin tur til å stille i delfinale.

Mandag forrige uke ble de fem artistene som er forhåndskvalifisert til MGP-finalen 15. februar presentert:

Didrik og Emil Solli-Tangen.

Ulrikke Brandstorp.

Akuvi (Beatrice Akuvi Hosen Kumordzie).

Sondrey (Sondre Mulongo Nystrøm).

Tone Damli.

Låtene til disse artistene har foreløpig ikke blitt presentert. I tillegg skal fire artister kjempe om en finaleplass i MGP-finalen 15. februar. Nederst i saken kan du se hvordan MGP 2020 fungerer.

Lørdag 11. ble det klart at Slørlandsartisten Raylee (22) sikret seg en plass i MGP-finalen.

VGs anmelder Marius Asp har lyttet til de fire låtene fra Østlandet og gitt disse vurderingene:

Tore Petterson – «The Start of Something New»

TERNINGKAST 2: Tore Pettersen Foto: NRK

Tore Petterson vil være kjent for et TV-tittende publikum fra «Sofa», «Farmen Kjendis» og dommerpanelet i «Skal vi danse», samt podkasten «Adam og Tore» med Adam Schjølberg.

Som musiker er han – tross en årrekke i front av Tore Petterson Trio – mer av et ubeskrevet blad. Inntil nå? Vel. Med «The Start of Something New» byr han på friskfyraktig showjazz som dunster av det ivrige åttitallet, ispedd florlette dryss av Stevie Wonders melodiføring. Et annerledes MGP-bidrag, men ikke på den gode måten: Her stresses det av gårde som om uttrykket holder på å gå av moten. Hvilket det jo har gjort. For lengst. Petterson besitter heller ikke vokale muskler til å bære sangen over målstreken.

Kim Wigaard & Maria Mohn – «Fool For Love»

TERNINGKAST 3: Kim Wigaard & Maria Mohn Foto: NRK

Fra den skolerte siden av MGP-manesjen kommer opera- og musikalsangeren Kim Wigaard og sangutdannede Maria Mohn. Som begge har vært med i «Idol», da. Rett skal være rett.

«Fool For Love» er en av disse pompøse James Bond-light-balladene hvis tilstedeværelse i sangstevnet tilsynelatende er kontraktfestet. Men det låter stort og smektende – ikke minst i det dirrende startpartiet, som lokker frem indre bilder av en innbitt Daniel Craig ved terskelen av en internasjonal krise. Bare synd at teksten, melodien og instrumenteringen – helt ned til den «spanske» gitarklimpringen – er så fordømt generisk. Her tas det virkelig ikke én sjanse i løpet av tre tilmålte minutter. Vokalmessig er det imidlertid ingenting å trekke for, og denne typen låter har en tendens til å gjøre det skarpt i konkurransen.

Anna Jæger – «How About Mars»

TERNINGKAST 3: Anna Jæger Foto: NRK

Sjansen er nok stor for at du ikke kjenner navnet Anna Jæger – med mindre du faktisk husker alle de unge håpefulle som kommer, synger og brått forsvinner fra radaren i kjølvannet av «The Voice».

Som selverklært «elektropoprock-lykketroll og låtmaker» stikker hun seg hun seg ut som østlandets unge alibi, godt hjulpet av et oppsyn som trekker tankene mot «rebelske» mainstream-stjerner som Billie Eilish og Tove Lo.

Det klart beste ved «How About Mars» – hvis tittel gir et svar på spørsmålet «how far are you prepared to go?», om du måtte lure – er Jægers stemme, som skiller seg fra røkla med en mørk og fyldig nerve. Noen har dessverre glemt å skrive et refreng til låten. Etter et lovende vers går luften fullstendig ut av den melodiske ballongen, og det hele fisler ut i uforløst potensial.

Rein Alexander – «One Last Time»

TERNINGKAST 4: Rein Alexander Foto: NRK

I et felt med flere nye og ukjente navn hører musikalmaskinen Rein Alexander naturlig hjemme som et pålitelig og rutinert alibi. Dette skal være hans MGP-debut, ufattelig nok.

På «One Last Time» starter vår mann på dypet av vokalregisteret, men tar seg oppover parallelt med låten, som i grove trekk er en synthpoplåt med noen vikingaktige vibber (og tekstlinjen «one last time we go to war»).

Dette funker bedre enn man kanskje kunne tenke seg: Melodien hekter seg umiddelbart – uansett grad av frivillighet – og Rein Alexander får anledning til å vise frem sitt betydelige vingespenn som vokalist. Cheesy, ja visst. Men ikke bli overrasket om «One Last Time» står igjen når konfettien har lagt seg over slagmarken.

Slik fungerer MGP 2020 Gjennom fem delfinaler skal fire artister fra hver landsdel konkurrere om en plass i finalen. Først ut er Sør-Norge lørdag 11. januar. Deretter følger delfinaler med fire artister fra hver landsdel: Sør-Norge (11. januar)

Øst-Norge (18. januar)

Midt-Norge (25. januar)

Vest-Norge (1. februar)

Nord-Norge (8. februar) De fem artistene som kvalifiserer seg fra delfinalene skal møte fem forhåndskvalifiserte artister i finalen i Trondheim 15. februar. De fem forhåndskvalifiserte artistene opptrer med sin låt i hver sin delfinale. På Sørlandet spiller Sondrey. På pressekonferansen mandag 6. januar slippes navnene på de fem forhåndskvalifiserte artistene, samt de fire artistene som skal opptre i den første delfinalen lørdag 11. januar. Deretter blir det slipp av låter og delfinalister hver mandag fra uke 3. Låtene til de fem forhåndskvalifiserte artistene slippes hver fredag den uken de opptrer i delfinale. KILDE: NRK

