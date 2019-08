JA, DE PENGA...: Akkurat slik tilfellet var etter verdensturneen i 2016, soper a-ha-gutta inn store penger også etter verdensturneen i 2018. Foto: Andrea Gjestvang

Nytt toppår for a-ha

Ni år etter sin egen avskjedsturné har a-ha for lengst funnet ut at turneer gir klingende mynt i kassa. 2018 ble derfor nok et gullår, slik det ble etter den foregående turneen i 2016.

Den gangen endte det totale overskuddet for hele a-ha-nettverket på rundt 40 millioner kroner, etter en bejublet turné på 34 konserter i Europa, en konsertrekke som tyvstartet i Sør-Amerika og Rock In Rio høsten i forveien.

Ferske tall fra Brønnøysundregistrene viser at 2018 også ble et svært lukrativt år. Det totale overskuddet for a-ha lå dette året på rundt 30 millioner kroner. Dette året dro Morten Harket, Magne Furuholmen og Paal Waaktaar-Savoy på sommerturneen «Electric Summer» (31 konserter) over hele Europa.

I tillegg kom 13 akustiske konserter under paraplyen «MTV Unplugged».

Det er ingen ting som tyder på at det blir lediggang for gutta i tiden fremover, heller. I høst legger de ut på «Hunting High And Low In Concert Tour» som foruten Europa også bringer dem til Australia, New Zealand og Japan til våren.

På de sistnevnte konsertene har de for øvrig fått oppvarmerhjelp av en annen, stor 1980-tallshelt, nemlig Rick Astley.

I februar spiller a-ha for første gang i sin karriere i Dubai.

Det var Magne Furuholmens selskap Multitainment som sto for det største overskuddet i 2018 med hele 9,8 millioner kroner på plussiden.

Morten Harkets Compass Point noterte seg for et overskudd på 9,3 millioner kroner, mens manager Harald Wiiks heleide selskap, Scoundrel Days, gikk 5,7 millioner i pluss.

Paal-Waaktaar Savoy har for lengst flyttet forretningsvirksomheten sin utenlands, men om vi antar at også han har et overskudd som matcher sine bandkolleger etter verdensturneen i 2018, er a-ha-nettverket oppe i et samlet overskudd på godt og vel 30 millioner kroner.

Alle selskap har bunnsolid økonomi med lite gjeld og stabil vekst i egenkapitalen. Dermed kan utbytte også tas ut, uten at bunnlinjen står i fare for å svekkes. Morten Harket har i årene 2016 til 2018 tatt ut utbytte på i alt 17,5 millioner kroner, mens det samme tallet for manager Harald Wiik i perioden er 7,8 millioner.

Magne Furuholmen er langt mer tilbakeholden på utbyttesiden og har i disse årene tatt ut et samlet utbytte på 3,7 millioner kroner.

Manager Harald Wiik opplyser til VG at de ikke ønsker å gi noen kommentar til a-has økonomiske situasjon.

De tre a-ha-medlemmene eier også et mindre selskap sammen i England, Swinglong Ltd.

Publisert: 18.08.19 kl. 14:32