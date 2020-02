VINNERSUGEN: – Jeg har veldig lyst til å vinne – skikkelig! Men jeg er litt redd for å si det også, fordi jeg har – av natur – en ydmyk holdning til det å vinne, selv om konkurranseinstinktet er sterkt, så jeg må jekke meg ned psykisk for ikke bli skuffa på en måte, sier Tone Damli. Foto: Mattis Sandblad

Tone Damli: – Gode vibber for 2020

Livet leker for Tone Damli (31) ved inngangen av 2020; hun er superklar for neste helgs finale i Melodi Grand Prix, og endelig kan hun og Markus Foss starte husbyggingen, etter fire og et halvt års ventetid.

– Jeg har veldig gode vibber for 2020, det føles som ting er i ferd med å løsne. Og det er på tide! forteller hun til VG.

I lørdagens MGP-delfinale er det endelig hennes tur til å presentere sitt finalebidrag, «Hurts Sometimes», foran neste helgs finale i Trondheim.

– Men jeg aner ikke hvor jeg ligger i landskapet i forhold til de andre før låten er presentert. Det er litt grusomt å ha den siste finalelåten som blir kjent, sier hun.

I fjor var hun med å hylle Tor Endresen under MGP-finalen. Det var da hun merket det pirret litt ekstra i MGP-nerven. Det er 11 år siden hun deltok sist og syv år siden hun nådde semifinalen i svenske Melodifestivalen i duett med Erik Segerstedt.

– Jeg har jo vært inne på tanken tidligere, men har ikke følt at det har vært riktig. Jeg gikk jo i gangene der i fjor og så disse artistene som var fylt av nerver og spenning. Da kjente jeg at dette her må jeg gjøre en gang til. Så nå er tiden inne, sier Damli, som legger til at hun er spurt om å være med i MGP flere ganger siden 2009, men uten å ha en låt som har passet.

– Jeg elsker jo dette her. Jeg føler at jeg har vokst opp gjennom TV-ruta, omtrent halve livet mitt nå, og «Idol» var jo med på å starte alt dette her. Og det med live-sending og konkurranser ...

– Du er litt avhengig av rampelyset?

– Ja, jeg er jo det, smiler hun.

«Hurts Sometimes» har hun skrevet sammen med Helge Moen og Jim Bergsted, men egentlig jobber Tone Damli med et helt annet album- eller EP-prosjekt som hun gleder seg til å presentere etter hvert. Stilmessig kaller hun det et lite skritt tilbake til starten og debuten «Bliss», som kommer etter «Idol»-suksessen i 2005.

– Tidlig Taylor Swift, kanskje. Jeg liker Kacey Musgraves veldig godt og hører mye på Maren Morris for tiden. Det blir nok i den gata der. Jeg kommer til å holde meg i pop-sjangeren, men har lyst til å gå litt innom country igjen. Det var kanskje «Hver gang vi møtes» og låten jeg tok for Claudia Scott som gjorde det for meg, sier Damli, som alltid har elsket country, akkurat som sin far.

– Han har mast på meg i alle år; hvorfor skal du drive med denne pop-musikken? Han likte det første jeg gjorde, men etter det har han vært litt mer likegyldig, sier hun lattermildt.

– Men det er helt greit, han er heller ikke i målgruppa mi!

TONE TENÅRING: «Idol» i 2005 ble et gjennombrudd for Tone Damli som ble nummer to etter Jorun Stiansen. Foto: TV 2

Etter 15 år i rampelyset (foreløpig!) føler Tone Damli at hun har vokst på mange områder, ikke minst som låtskriver.

– Nå er jeg med og skriver litt for første gang på mange, mange år. Og det er veldig gøy. Jeg har ikke hatt noe særlig selvtillit på det området. Jeg har hatt en ordentlig sperre på det, men så har jeg skjønt nå at det ikke er så farlig. Jeg tror jeg har gjort det vanskelig for meg selv hele tiden ved å tenke at det skal være så komplisert, sier hun, og innrømmer at hun kan være en nervebunt foran viktige opptredener.

– Jeg er nervøs. Det har egentlig blitt verre med årene. Jeg stiller nok høyere krav til meg selv. Så tenker jeg mer på konsekvenser generelt, og det gjorde jeg ikke da jeg var tjue.

– Flere bekymringer?

– Ja, jeg har blitt mor nå, vet du! Det er jo det som har skjedd! Jeg tenker at så lenge det ikke går ut over noe, så er det bare sunt. Og det skal aldri hindre meg i å gjøre noe noen gang. Og så galt er det ikke.

Noe som virkelig bekymret henne for ikke altfor lenge siden, var den tilsynelatende uendelige tvisten rundt huset som hun og samboer Markus Foss og datteren Billie (6 år i april) planla å bygge. Men for halvannen uke siden kunne Tone Damli begeistret røpe på Instagram at første spadetak endelig er tatt.

– Ja, nå er vi ordentlig i gang! Nå har materialene kommet og huset skal snart reises.

– Hvor lang tid vil byggingen ta?

– Det kommer litt an på hvor mye arbeidskraft vi tar inn. Vi har jo lyst til å gjøre dette mest mulig budsjettvennlig, i den grad det går. Markus sier november, men selv har jeg et mer avslappet forhold til dette med tid.

– Det er vel fire år siden nå du sist sa at dere håpet å flytte inn til jul?

– Ja, nå er det fire og et halvt år siden vi kjøpte tomten, så jeg tenker det tar den tiden det tar. Skulle vi rekke det til jul, hadde det vært fantastisk. Men nå har vi iallfall et hus.

– Det føles fortjent?

– Akkurat på den fronten der føler jeg at vi fortjener det nå. Nå har vi vært gjennom noen kamper, og det var som jeg skrev i den Instagram-posten at heldigvis har vi hatt det bra. En av mine sterke sider er at jeg er tilpasningsdyktig, det kan jeg si, og det tror jeg har kommet godt med i disse fire årene med å bo slik vi har bodd, sier hun og nøler litt:

– Men det er klart, vi mistet litt av gnisten oppi det hele, det tror jeg alle som har vært i en slik prosess kan kjenne seg igjen i. Men kanskje var det flaks for oss at vi ikke hadde vært sammen så lenge før dette skjedde, og det tror jeg kanskje har vært heldig for oss, for vi var fortsatt i denne forelska-fasen og at ting var greit på andre plan.

– Dere besto testen?

– Ja, nå skal vi jo først bygge dette huset, da! sier hun og ler.

– Men jeg tenker at vi to er flinke til å se hverandres behov. For to år siden hadde jeg en periode hvor jeg syntes ting var ordentlig tungt, for det skulle jo ikke være lenge før dette ordnet seg. Da sendte Markus meg av gårde til L.A. med David (manager David Eriksen, red.anm.) og gjengen. Nå tar du den turen, sa han, nå trenger du litt luft og space. Og det synes jeg er deilig at man unner hverandre slike ting. At man er flinke til å se hverandre i en slik prosess er ekstremt viktig, mener Tone Damli.

Med livet tilbake i vater, både personlig og profesjonelt som låtskriver og artist, har også overskuddet vendt tilbake.

– Markus merker på meg når jeg kommer hjem fra en slik studio-session, så ser han på meg at jeg lyser opp og at jeg bobler over av energi. Du vet, som å glede seg til å komme hjem fra jobb og ha mer energi enn da du reiste. Da er man på riktig spor, sier Tone og serverer enda en av sine mange trillende lattere.

– Han skulle nok sett at jeg gjorde dette hver eneste dag!

