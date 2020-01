ANKLAGET: Ariana Grande, her på MET-gallaen i New York i mai 2018. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Ariana Grande saksøkt

Hip hip-artisten DOT hevder Ariana Grande i hitlåten «7 Rings» har plagiert et av hans refrenger.

Nå nettopp

Josh Stone, som DOT egentlig heter, har nå saksøkt Grande for brudd på opphavsrettsloven, ifølge Variety.

Han skrev og spilte inn låten «You Need I Got It» i 2017, og hevder at han presenterte den for flere i musikkindustrien, blant annet produsent Tommy Brown som har jobbet med Ariana Grande på samtlige av hennes fem studioalbum.

I søksmålet hevder Stone at Brown har stjålet nøkkelelementer i låten og brukt dem i Grande-sangen «7 Rings».

I den gjentar Grande «I Want It, I Got It. I Want it, I Got It». I sangen Stone refererer til, er refrenget «You Need it, I Got It. You Want It, I Got It».

Søksmålet er registrert i en føderal rett i New York og hevder at to retts-musikologer har analysert refrengene og funnet at også rytmen og plasseringen av tonene og teksten er identiske.

GRAMMY: Grade i aksjon på Grammy-utdelingen i juni 2018. Foto: Chris Pizzello / Invision

Saksøker peker på at «7 Rings» har spilt inn over ti millioner dollar og at Grande skal opptre på Grammy-utdelingen neste uke, der hun også er nominert til fem priser, hvorav to for «7 Rings».

Musikkselskapet Universal er blant flere saksøkte parter. Ifølge TMZ ønsker Stone inntekter fra låten, samt å stoppe den.

Grande har så langt ikke svart på Varietys forespørsel om en kommentar. TMZ skriver at en ikke navngitt kilde med tilknytning til Grande hevder søksmålet bare er tull, siden «7 Rings» også har elementer fra «The Sound of Music» («My Favorite Things»).

I 2019 fikk en kristen rapper medhold i et søksmål mot Katy Perry der han anklaget henne for brudd på opphavsretten.

Grande satte i fjor rekord med «7 Rings» og slo Mariah Carey da låten ble strømmet rundt 17 millioner ganger på én uke. Hun ble ifølge The Guardian også beskyldt for plagiat av rapperen Soulja Boy, som mente låten hadde store likheter med hans «Pretty Boy Swag». Også Princess Nokia hevdet «7 Rings» lignet på hennes «Mine».

Publisert: 17.01.20 kl. 12:21

