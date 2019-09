JUBILERER: Bruce Springsteen, 70 i dag. Foto: Brad Barket/TT NYHETSBYRÅN

Bruce Springsteen: Hele verdens heimstaddikter

Han ønsket seg alt, fikk alt og skjønte for lenge siden at «alt» ikke kunne løse alle utfordringene ved det å være menneske. Det viktigste ved «The Boss» – 70 år mandag – er at han har ønsket det beste for andre også.

«Nobody wins unless everybody wins» hendte det at en svett Bruce Springsteen sa under beåndede øyeblikk på scenen i gamle dager. Jeg har alltid trodd på at han faktisk mente disse utopiske ordene – kors på halsen, ti kniver i hjertet.

Jeg har i grunnen alltid vært overbevist om at Springsteen er den edleste typen medmenneske: En fyr som ønsker meg og deg vel, og som fremdeles tror at en bedre, mer rettferdig verden er mulig.

Spaltet personlighet

Den unge Springsteen var forrykende ambisiøs på egne vegne. Han ble hele verdens eiendom relativt sent, midt i 30-årene, med «Born In The U.S.A.» i 1984. Etter dette er det som om han har hatt to moduser:

Han vil enten, som en pastor, tale til og nå flest mulig mennesker, akkompagnert av et stort, brautende band på en scene. Så, når han har fått «alles» oppmerksomhet, har han hatt en tendens til å trekke seg tilbake og synge om mindre skjebner, akkompagnert av kun seg selv.

Denne «spaltede personligheten» – det at Springsteen både har søkt og skygget unna stor suksess – er muligens en refleksjon av et privatliv som nok ikke har vært den dansen på roser han kanskje en gang innbilte seg at et liv kunne bli. Og der frykten for å ha arvet farens alvorlige mentale lidelser har spilt en mer avgjørende rolle enn mange ante.

Lenge siden toppformen

Han har ikke alltid stått støtt i spagaten mellom disse uttrykkene. «Rockeprest»-Bruce, han som vil mette millionene, kan bli pompøs. Og den innadvendte Bruce har ikke alltid tilfredsstilt dem som fant sin frelser i rockepresten.

Det er kanskje litt ufint å si det om en jubilant, og i særdeleshet en bursdagsbarn som er så velmenende som Bruce Springsteen. Men han har ikke laget et fullgodt album siden 1987. Ikke egentlig. Og 32 år er lang tid.

Gjør det noe? Når alt kommer til alt: Ikke all verden. Springsteen har laget svake plater – et par av dem er endog pinlige. Men slik jeg ser det, ble selv disse laget i god tro. Det var meningen at de skulle bli bra.

Vi som elsker ham, og ser på ham nærmest som en del av familien, har aldri tvilt på hensiktene hans, selv om vi har blitt frustrerte med ham, slik man blir med familiemedlemmer.

En av tidenes beste

Og når det har sett som svartest ut i studioproduksjonen, har vi alltids hatt de stadig utrolige konsertene, som sjelden eller aldri skuffer. Springsteen er simpelthen en av tidenes beste sceneartister, i klasse med James Brown, Prince, hvem som helst.

I dette lyset blir det lite å utsette på livsgjerningen. Det eneste vi kan ønske oss, om vi først skal være grådige, er et senproduksjon-mesterverk, en siste renessanse i studioet.

Det er egentlig ingen grunn til å tro at han ikke skulle ha noe slikt i seg. Og det er noen fine tilløp på det hittil siste albumet hans, «Western Stars».

Det føles usedvanlig lett å ønske Bruce Springsteen mange og lykkelige år til. Jeg føler meg sikker på at han ønsker oss det samme.

* Dette er en utvidet versjon av en kommentar publisert i avisen iTromsøs musikkseksjon Feedback.

