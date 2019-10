LIKTE DET HAN SÅ: Herodes Falsk er inne i sin avskjedsturné som enslig stand up’er, men begeistres over all viraken rundt Jahn Teigen-musikalen «Optimist», der 65-åringen har skrevet flere av tekstene. Foto: Stein Østbø

Herodes Falsk om «Optimist»: - Stolt og imponert

Som tekstforfatter i Jahn Teigens gylne periode, uttrykker Herodes Falsk (65) både begeistring og takknemlighet for Teigen-musikalen «Optimist» som går for fulle hus i høst.

– Du vet, med så fine låter kan det ikke gå galt, skratter Herodes Falsk da VG møter han utenfor Chateau Neuf i Oslo.

Musikalen som tar utgangspunkt i 70-årsjubilanten Jahn Teigens norske klassikere er inne i sin femte uke og er allerede en suksess. Falsk har ikke rukket å se den før nå, ettersom han tilbringer mesteparten av året i sitt spanske hjem.

– Det som kanskje overrasker mest, er at det er en ordentlig musikal - som «Cats» eller som «Mamma Mia» med profesjonalitet i alle ledd, fra sangere til dansere og kulisser og alt som hører med. Og med en historie som binder sangene sammen, sier han.

– Det er lov å være litt stolt av å ha skrevet disse tekstene?

– Joda. Det er klart det er moro å tenke på at jeg har vært med på å lage sanger som har blitt norske klassikere. Det er litt spesielt at det er 40 år siden noen av disse sangene ble skrevet. Men det er Jahn som har holdt liv i dem da, ikke jeg, poengterer Falsk.

Han minnes en episode fra jubileumsforestillingen som Jahn Teigen og Anita Skorgan hadde i Tønsberg for ti år siden.

– Det var ville tilstander, publikum reiste seg og sang med. Alle kunne tekstene - unntatt jeg!

Herodes Falsk har ikke bidratt på tekstsiden for Jahn Teigen siden Skorgan/Teigen-albumet «Cheek To Cheek» i 1983. Året etter røk de to partnerne uklar etter et fiaskoshow med Prima Vera i Stockholm.

Det gikk lang tid før de var på talefot igjen, men Teigen og Falsk er for lengst venner igjen. Prima Vera - der Tom Mathisen utgjør tredjemann i gruppa - holdt sine vellykkede gjenforenings- og endelige avslutningsshow rundt årtusenskiftet.

Senest i sommer var Falsk og Mathisen i Skåne for å besøke Jahn Teigen.

PRIMA TRIO: Tom Mathisen, Herodes Falsk og Jahn Teigen slapper av med forfriskninger etter et av showene under Prima Veras gjenforeningsshow i 2001. Foto: Ida von Hanno Bast

– Vi jobbbet veldig godt sammen i den perioden frem til 1984. Det var litt som Elton John og Bernie Taupin; vanligvis kom jeg til han med en tekst, mens andre ganger var det han som kom med en melodilinje, forteller Falsk og røper at han faktisk ble spurt om å skrive tekst til Jahn Teigens helt ferske single, «Ikke som alle andre».

– Ja, det stemmer at jeg ble spurt. Men jeg fant aldri tid. Jahn jobbet i flere år med denne, og jeg har vært veldig opptatt med mine egne ting. Jeg bor i Spania og er sjelden i Norge. Når jeg først er her, har jeg lyst til å gjøre mine egne ting, sier han.

Gullrekka av Teigen/Falsk-sanger er uansett et solid papir; «En dags pause», «Du skulle sagt ifra», «Bli bra igjen», «Jeg gikke opp», «Do-Re-Mi», «Friendly» og «Cheek To Cheek» - de tre siste også med Anita Skorgan på låtskriversiden.

Likevel er det kanskje to sanger som står over alle, «Adieu» og «Min første kjærlighet».

– «Adieu» er jo en fantastisk fin låt da! Det er nesten utrolig å tenke på at den er en av de mest spilte låtene i norske begravelser. Det tenkte jeg ikke akkurat på da jeg skrev den, humrer Falsk.

– Den ble skrevet til Melodi Grand Prix, og på den tiden - i 1982 - var det Frankrike som hadde vunnet Eurovision Song Contest flest ganger (fem ganger, de har ikke vunnet siden 1977, red.anm.). Derfor måtte tittelen bli på fransk, sier han.

«Min første kjærlighet» ble på sin side til i Tyskland.

EKS-EKTEPAR: En gang var de gift og samarbeidspartnere - i dag er Jahn Teigen og Anita Skorgan bare nære venner, foreldre til Sara og jobber fremdeles sammen. Bildet er tatt før fremførelsen av «Adieu» i Eurovision Song Contest i Harrogate i 1982. Foto: Bo Mathisen

– Vi snakket veldig om at vi trengte en stor ballade á la Bee Gees’ «Too Much Heaven». Jeg satt i studio og beit i blyanten. Tror jeg skrev nitten forskjellige utkast, men ingen av dem var bra. På den tiden bodde vi hos en tysk komiker, Otto Waalkes, og da vi var ferdig i studio, fant jeg et magasin hjemme hos han. «Meine erste Liebe», var en av overskriftene. Pang! Da skrev jeg teksten på fem minutter, forteller Falsk.

– For å sitere teksten; «Det skjer en gang i alles liv - du blir forelska og naiv»?

– Nettopp! Alle har opplevd det. Det er en unik følelse, og den er felles for absolutt alle!

Ingen skal si noe på bredden i karrieren til Herodes Falsk, eller Kim Bård Hansen som er hans fødenavn. Parallellt med å skrive varme, inkluderende og optimistiske tekster for Jahn Teigen, er han vel så kjent for sin mer crazyhumoristiske og noen ganger rølpete side. Enten i Prima Vera, i Falsk & Mathisen, som Ante Valente eller rett og slett bare som Falsk.

– Er ikke det gøy’a? At jeg kan gå fra de største visene til de friskeste vitsene? Men det speiler hele bredden ved meg. Mens «Optimist» går for fulle hus med sin svære produksjon, fyller jeg selv litt mindre hus mutters alene, sier Falsk som akkurat nå er i avslutningen på det han kaller sin absolutt siste turné.

– Ja, jeg lover at dette blir den siste. Jeg er jo pensjonist!

