FREKT: Dette Snoop Dogg-showet med sexy dansere ble i drøyeste laget for universitetsledelsen i Kansas. Foto: Nick Krug / The Lawrence Journal-World

Universitet beklager frekt Snoop Dogg-show

Rap-rebellen Snoop Dogg (48) ga publikum mer enn Kansas-universitetet hadde bedt om.

Nå nettopp







Universitetsledelsen har i etterkant av fredagens konsertopptreden gått ut og beklaget overfor alle som reagerte negativt.

Ikke bare falt det de ansvarlige tungt for brystet at Snoop Dogg hadde med seg en maskot utkledd som hund – med en gedigen marihuanasigarett. Mange skal ha reagert på at han hadde med seg lettkledde, sexy dansere som svingte seg med strippestenger på scenen under et arrangement i forbindelse med skolens basketsesong.

Resultatet ble altså noe helt annet enn det The University of Kansas hadde sett for seg skulle bli et familievennlig arrangement.

les også Snoop Dogg udødeliggjort – takket seg selv

Skoledirektør Jeff Long tar selvkritikk. I en pressemelding kommer det frem at han nok ikke helt har gjort hjemmeleksen sin – med tanke på å sjekke ut artistens image.

«Jeg tar fullt ansvar for ikke å ha kartlagt alle aspektene ved denne opptredenen, og jeg beklager overfor alle som føler seg støtt», skriver han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

«Vi streber etter å skape en familievennlig atmosfære her i Kansas, men denne kvelden mislyktes vi», lyder det videre.

les også Voksfigur av Diddy halshugget

Reuters har ikke lyktes i å få en kommentar fra Snoop Dogg eller hans apparat.

Den amerikanske rapperen, som opprinnelig heter Calvin Cordozar Broadus, er normalt ikke redd for å slå tilbake. Det beviste han da han besøkte Norge for åtte år siden. Under er et tilbakeblikk på da VG-journalist Atle Jørstad (34) – i dag sjef for VGs Rampelys-redaksjon – fikk passet skikkelig påskrevet av Snoop på norsk jord i 2011:

Publisert: 06.10.19 kl. 22:11







Mer om