Konsertanmeldelse Alan Walker: Maskefast i sommerregn

Alan Walker er en stødigere partyfikser enn musikkartist.

Konsert Alan Walker

Palmesus, Kristiansand

På dag to av Palmesus i Kristiansand viser værgudene seg fra en langt mindre sjenerøs side enn under den solkyssede åpningsdagen. Sur vind og heftig regn har lagt en demper på ettermiddagen, og andelen oppbiffede brystmuskler på utstilling har sunket betraktelig over natten. Det sistnevnte er helt greit, vil nok noen hevde.

Likevel er det et tent festivalpublikum som møter Alan Walker når han går på hovedscenen på Bystranda i seksdraget. Å booke ham til ettermiddagskonsert er smått dristig – han er tross alt en av klodens tyngst strømmede artister – men lurt med tanke på å riste gårsdagen ut av hardt prøvede festivalkropper.

Det må være ukontroversielt å hevde at Walker fortsatt har noe å gå på som låtskriver – i det minste når sangene hans presenteres slik de ble på fjorårets debutalbum, «Different World». Den 21 år gamle bergenserens storslagne tungsinn fungerer riktignok godt i enkeltstående munnfuller – som hovedmåltid blir melankolien kjapt monoton og mettende.

Men konsert og studio er som kjent to helt forskjellige beist, og Walker har alle forutsetninger for å lykkes live. Den griper han bare delvis i Kristiansand.

En introvert frontmann er avhengig av gode venner eller et heidundrende visuelt show for å lykkes foran et publikum, og det siste fungerer overraskende bra i det sørlandske dagslyset, med effektiv bruk av de digre skjermene.

Som forventet serverer han sin rikholdige samling hits i gjennomgående mer hardtslående versjoner, uten så altfor mange pustepauser lagt inn. Og som forventet lar publikum seg rive med, selv om tiltagende regn tvinger mange blant dem til å søke ly.

Fanaværingen kan naturligvis ikke klandres for værforholdene. Et mye større problem er overvekten av formelbaserte og forutsigbare sanger – et poeng som understrekes av hovedpersonens evinnelige nedtellinger til droppene som forekommer med urovekkende hyppighet. De får Walker til å fremstå som en blanding av en småby-DJ og en treningsinstruktør.

Når livemiksingen i tillegg oppleves rotete og tidvis urytmisk, blir fraværet av gode scenehjelpere et faktum selv ikke en medrivende «Faded» kan bøte på. Det begynner å bli tid for å vise hva som bor bak masken – i alle fall i musikalsk forstand.

Publisert: 06.07.19 kl. 19:37