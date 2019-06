VENNER: Syv år etter at de havnet i krangel, har Taylor Swift (t.v.) invitert Katy Perry med på sitt siste sprell. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Erkerivalene Taylor Swift og Katy Perry i samme video

Taylor Swifts nye musikkvideo «You Need To Calm Down» er en stjernespekket sympatierklæring til LHBT-miljøet.







Popdronningen (29) publiserte mandag videoen til låten der hun maner til rettferdighet og likeverd for alle – uansett legning. «You Need To Calm Down» er et musikalsk spark mot alle som ikke viser lesbiske, homofile, bifile og transpersoner respekt.

Videoslippet kommer i anledning Pride-måneden.

les også På listen over verdens mest innflytelsesrike personer

Swift har fått med mange stjerner for å gi budskapet et ansikt.

Ifølge CNN kan følgende celebriteter skimtes i musikkvideoen: Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness og Tan France.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Den største overraskelsen kommer imidlertid mot slutten av videoen når Katy Perry (34) dukker opp som en gedigen hamburger, mens Swift selv er utkledd som pommes frites. Uansett er gjensynsgleden mellom de to «fastfood»-rettene stor, og Swift og Perry klemmer hverandre. Det er et syn fansen ikke har sett for seg.

Superstjernene røk nemlig i tottene på hverandre i 2012 da Swift anklaget Perry for å ha stjålet tre av backup-danserne hun jobbet med på turné. Da Swift slapp låten «Bad Blood» to år senere, hevdet mange at sangen handlet om nettopp krangelen mellom henne og Perry.

les også Taylor Swift uslåelig på YouTube

I 2017 uttalte Perry at det var Swift som hadde startet krangelen, og at Swift derfor burde ta første steg for å avslutte den. Perry hevdet at hun likevel hadde forsøkt å strekke ut en hånd.

– Hun nektet å snakke med meg. Jeg gjør den riktige tingen, men møter en vegg, og så skriver hun en sang om meg. Da tenkte jeg bare «Kult, kult, kult. Så det er sånn det skal være».

I fjor postet Swift et bilde på Instagram av det som skal ha vært et beklagelsesbrev fra Perry. «Takk, Katy», skrev Swift.

Den nye musikkvideoen er et tydelig bevis for all verden at de to stjernene har begravet stridsøksen.

Også tidligere har Swift fått et kobbel av stjerner til å stille opp i hennes musikkvideo. I 2015 var det disse 17 kjendisene som dukket opp:

Publisert: 17.06.19 kl. 16:44