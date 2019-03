OPPRØRT: Justin Bieber, her avbildet i New York i fjor høst. Foto: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Justin Bieber har fått nok – raser mot fans som disser kona

Justin Bieber (25) tordner mot tilhengerne som hevder han ikke elsker kona Hailey Baldwin (22), men i stedet har varme følelser for Selena Gomez (26).

Nå nettopp







Dagen etter at Bieber beklaget at han må ta en pop-pause for «å reparere de dype problemene han sliter med» og prioritere ekteskapet for «ikke å knekke sammen», serverer han en ny tale på Instagram – denne gangen en real tordentale.

Det som får superstjernen til å se rødt, er de mange meldingene fra fans som fortsatt sørger over at han og ekskjæresten Selena Gomez gjorde det slutt. Tirsdag rant begeret over overfor en Instagram-bruker, som kaller seg «jaileyisajoke» (spydig ordspill om nettopp Justin og Hailey, red.anm.).

Tilbakeblikk: Sagaen om Selena og Justin

Brukeren skriver blant annet: «Du er IKKE forelsket i Hailey! Du giftet deg bare med henne for å hevne deg på SG». Vedkommende skriver også sjikanerende om Hailey Bieber.

– Absurd

I et direkte svar, som Bieber også har tatt skjermbilde av og postet på Instastory, freser popstjernen mot Insta-følgeren som han mener er «umoden».

«Det faktum at du har opprettet en egen konto spesielt ment for å snakke stygt om min kone, er så absurd», skriver han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

STJERNEPAR: Justin Bieber og Hailey Baldwin på en hockeykamp i Toronto i november i fjor. Foto: Chris Young /AP

Bieber spør videre om at vedkommende virkelig tror at han ville vie hele livet sitt til noen ved å inngå et ekteskap for å hevne seg på en ekskjæreste.

«Enhver som måtte tro det er enten ondsinnet eller 10 år i hodet. En logisk person snakker og tenker ikke på denne måten. Du bør virkelig skamme deg,», raser Bieber.

Kjærlighet til Selena

Han legger til at han «elsket og fortsatt elsker Selena»:

«Hun vil alltid ha en spesiell plass i hjertet mitt, men jeg er hodestups forelsket i min kone, og hun er absolutt det BESTE som har hendt meg noensinne. Punktum.»

Selena Gomez om bruddet: – Veldig stressende

Bieber fortsetter med å si at han har sett mange lignende uttalelser. Kona Hailey har også uttalt seg på tidligere og sagt at hun får angst av å lese om seg selv på Instagram, og at hun derfor i perioder må styre unna sosiale medier.

Nå presiserer Bieber at dette er første og siste gang han uttaler seg om alle spekulasjonene rundt seg, eksen og kona. Han er lei av alle som sender sårende meldinger direkte til Hailey, der de skriver at «Han finner alltid veien tilbake til Selena».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKSPAR: Selena Gomez og Justin Bieber på American Music Awards i 2011. Foto: Chris Pizzello / AP

«Jeg misliker å bruke energi på dette, men her er min respons til alle umodne, syke mennesker», lyder det i utbruddet.

Bieber runder av med å si at Hailey er hans brud, og at de som ikke liker det eller støtter den beslutningen, ikke er hans fans, og heller ikke gode mennesker.

Stjerneparet: Nå er de på boligjakt

Gift i hemmelighet

At den kanadiske pophelten hadde forlovet seg med modellen Hailey Baldwin (som hun da het), slo ned som en aldri så liten bombe hos fansen til Bieber og ekskjæresten, Selena Gomez. Da Bieber gikk hen giftet seg kort etter, falt det mange tungt for brystet. De to popyndlingene ble kjærester første gang i 2011. Da var han bare 16 år og hun 18. Siden har forholdet vært turbulent og av og på frem til og med 2017.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

RASER: Justin Bieber har selv postet dette til sine 106 millioner følgere. Foto: Justin Bieber, Instastory

Fått med deg? Selena var livstruende syk – fikk ny nyre

Ny plate på gang

Bieber skal etter planen lansere album nummer fem i løpet av året. Han startet imidlertid nyåret med å søke hjelp for depresjon. Han innviet fansen i problemene i februar.

«Har slitt veldig. Føler meg bare veldig avkoblet og rar. Jeg kommer meg alltid opp igjen, så jeg er ikke bekymret. Jeg ville bare rekke ut en hånd til dere og spørre om dere vil be for meg. Gud er trofast, og bønnene deres fungerer. Tusen takk», skrev artisten og la til at han befinner seg «i sin aller mest menneskelige fase», og at han «ikke er redd for å møte utfordringene».

Husker du? Justin Bieber heiet på kjæresten fra salen:

27.03.19 11:16