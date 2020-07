GLAMORØS: Zara Larsson på premieren til «Klaus» i California i november i fjor. Hun sang filmlåten til Netflix-animasjonen. Foto: VALERIE MACON / AFP

Zara Larsson: – Jeg er mer enn en selfie

Svenske Zara Larsson (22) er redd for ikke å leve opp til fansens forventninger – både når det gjelder utseende og personlighet.

I et videointervju med Expressen betror den berømte popstjernen at hun kjenner på et press om å være alt det beundrerne ønsker at hun skal være.

Derfor er det vanskelig når hun leser ting om seg selv i sosiale medier og andre steder som hun ikke kjenner seg igjen i. Spesielt ille er det når kritikken går på hvordan hun er som person, men hun føler også at det er krevende å leve opp til skjønnhetsidealet i samfunnet, og kanskje særlig bransjen, sier hun.

– Når jeg går i byen usminket, for eksempel og treffer en fan. Da undrer jeg på om jeg levde opp til forventningene og tenker gjerne: «Ble du skuffet nå?». Bare det at jeg har disse tankene, er jo tragisk, innrømmer den svenske stjernen, som av mange betraktes som et feministforbilde.

22-åringen fremstår som regel stylet og velfrisert i egne kanaler. Hun sier at det å poste bilder uten sminket ansikt, sitter langt inne – selv om det frister.

– Det er jeg ikke det at jeg er stygg. Jeg er kanskje bare ikke like fin som når jeg har på sminke, sier hun.

Uansett er det viktig for 22-åringen å være seg selv fullt ut, og å fremstå som det komplekse mennesket hun er. Selv om det er i vanskeligste laget å vise seg usminket, som hun selv sier hun er 98 prosent av tiden.

– Jeg er mer enn en sanger. Jeg er venn, søster, datter og student på voksenopplæringen. Jeg er mer enn en selfie på Instagram, sier hun.

Larsson kjenner for øvrig på et sterkt behov for å korrigere usanne historier om seg selv når hun leser at hun har opptrådt uvennlig eller uhøflig.

– Men det kan jeg jo ikke gjøre. Da kan jeg jo bli sittende i dagevis og se ut som en idiot, liksom. Men bare å måtte akseptere at det er sånn det er, at jeg blir misforstått, det er litt slitsomt, forteller artisten.

Selvv mener hun nemlig at ønsket om å tilfredsstille alle gjør at hun er for hyggelig mot alle.

– Å forklare seg hele tiden, hvem vil sitte og høre på det? sier sangeren og peker på at mange av dem som skriver negative ting, uansett har bestemt seg for ikke å like henne.

Men fansen betyr mye for Larsson. Så sent som fredag gikk hun ut med et videoklipp på Instastory og oppfordret sine flere enn seks millioner følgere til å skrive:

– Chat med meg, chat med meg! Eller skriv gjerne under her, sa hun mens hun scrollet gjennom kommentarfeltet under sin nye låt «Love Me Land» på YouTube.

