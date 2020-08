PÅ FESTIVAL: Tross et like stort artistbudsjett som eksempelvis Øyafestivalen – her besøkt av statsminister Erna Solberg i 2018 – har ikke norsk eventbransje tilgang på de støtteordningene de mener at de trenger i coronakrisen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Event-topp om å ikke ha krav på kompensasjon: – Bittert og urettferdig

Knut Meiner i eventbyrået Komon-Stageway har et like stort artistbudsjett som Øyafestivalen. Likevel kommer ikke bransjen hans under regjeringens kompensasjonsordning.

For mindre enn 10 minutter siden

– Alle vi som er glad i kultur synes det er bra at festivalene får støtte. Men jeg synes det er bittert og blodig urettferdig at vi eventbyråer holdes helt utenom. Bare mitt selskap kjøper artister for like mye som landets største festival – og mer enn dobbelt så mye som anerkjente Bergenfest, sier Meiner til VG.

I 2019 brukte Komon-Stageway – i et år da selskapet hadde en omsetning på nær 127 millioner kroner – 21,5 millioner kroner på artister og konferansierer – kun norske, mens Øyafestivalen til sammenligning hadde et artistbudsjett på 25, 6 millioner, men samtidig mottok statlig og kommunal støtte på 3,5 millioner.

Komon-Stageway brukte også nær 22 millioner kroner på underleverandører innen blant annet lyd, lys og teknikk i fjor.

les også Kulturminister Abid Raja gir ingen løfter for kulturlivet i 2021

Knut Meiner mener dette eksemplifiserer en forskjellsbehandling mellom eventbransjen og det øvrige Kultur-Norge.

– At vi i tillegg står for mellom 60 og 70 prosent av omsetningen til leverandørene av lyd, lys og scener, som har fått støtte, gjør det hele enda mer ubegripelig. Inntil det motsatte er bevist, velger jeg å tro at vi er holdt utenfor alle målrettede støtteordninger i ren uvitenhet, sier han.

VG har presentert Knut Meiners påstand om forskjellsbehandling til kulturminister Abid Q. Raja.

– Jeg kan svare for de ordningene som ligger under Kulturdepartementet, men jeg kan si noe generelt. Det ene er at underleverandørene, og for så vidt eventbransjen som leverer til kultur, de er inne under min ordning. Det betyr at hvis de setter opp et arrangement, eller event, som er kultur og som er åpen for publikum, så er de inne under min ordning, sier Raja, og legger til:

les også Eventbransjen ba om nødhjelp

– Så er det en del andre, som kommer inn under bedriftenes ordning - der har vi kontantstøtteordning. Jeg forstår at det er en vanskelig situasjon også for eventbransjen, og vi hadde et møte i Næringsdepartementet for noen dager siden der eventbransjen har vært og møtt næringsministeren, sier Raja. Han påpeker at eventbransjen nå er i dialog med Næringsdepartementet for å se hvordan de kan avhjelpes via Næringsdepartementets ordning.

– Men selvfølgelig, vi i Regjeringen vil gjerne bidra til å hjelpe ikke bare kultursektoren, men også de andre sektorene som ikke ligger under mitt departement. Jeg ønsker å hjelpe flest mulig i Norge som står i en vanskelig situasjon under coronaen, sier Raja til VG.

Møtet som kulturministeren refererer til fant sted hos næringsminister Iselin Nybø. Til stede var også Knut Meiner.

– Jeg håper næringsministeren nå forstår alvoret. Og at hun blir utsatt for et massivt press fra partier både innenfor og utenfor regjeringssamarbeidet. Det absolutt eneste som kan redde en sunn og viktig bransje fra å gå fullstendig til grunne er en krisepakke, fremholder Meiner, som sier de i utgangspunktet har bedt om 25% av fjorårets omsetning.

– Det er en løsning som ikke er ulik pakker for kulturen. Får vi det - har Regjeringen reddet en hel bransje. En bransje alle politiske partier også benytter, og en bransje som er en betydelig større bidragsyter til norsk kultur enn både politikere og andre kunne ane. Og ikke minst en bransje som står bak 30 000 arbeidsplasser, inkludert mange frilansere, sier Meiner.

Næringsminister Iselin Nybø uttrykte forståelse for eventbransjens fortvilelse etter møtet.

– Vi er nødt til å se på hva vi gjør nå; er det noen som er særlig hardt rammet nå utover høsten som vi må se spesielt på? Det er jo det vi skal diskutere i regjeringen fremover, sa Nybø til VG etterpå.

FRYKTER KONKURSRAS: Arbeidende styreformann i Komon-Stageway, Knut Meiner. Foto: THOMAS ECKHOFF

Stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, er en av politikerne som har engasjert seg i eventbransjens sak. Hun sendte denne uken et skriftlig spørsmål til kulturministeren om han vil imøtekomme bransjens krav om strakstiltak.

– Om næringsministeren ikke er lydhør nå, forventer jeg at kulturministeren raskest mulig setter seg inn i hvor viktig eventbransjen er for kulturlivet vårt over det ganske land, og kommer på banen før konkursene blir flere, sier hun til VG.

les også D.D.E.-sjef Bjarne Brøndbo kritisk til Abid Rajas departement: Vil ha annen hjelp

Marius Widerøe er daglig leder og gründer av Konsertsystemer LLB AS som leier ut lyd, lys, bilde og sceneutstyr samt alt av personell til dette og samtidig også styreformann i Bransjeforeningen for Sceneteknisk Produksjon (BFSP). Han mener kulturministeren har gjort en svært god jobb, men roper likevel et lite varsku i forhold til den delen som i dag ikke blir dekket av kompensasjonsordningen, altså events, konferanser og messer uten kulturelt innhold:

– Det som nå må på plass er at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) kommer på banen og at vi får en tilsvarende løsning for eventbransjen, eller ikke-kultur som politikere kaller det, sier Widerøe som mener eventbransjen treffes svært dårlig av dagens ordninger.

– Og eventindustrien er ikke bare BFSP sine medlemmers største kunde i året, men sikkert også mange andre underleverandører sin største kunde. BFSP har estimert at ca. 60-70 prosent av all inntekt vår bransje genererer, kommer fra eventindustrien. Det er derfor veldig flott at Kulturdepartementet støtter oss for manglende kulturinntekter, men Nærings- og fiskeridepartementet må også støtte eventindustrien med dets underleverandører i ikke-kultur delen. Om ikke, blir det veldig tøft for oss alle, tror Widerøe.

Publisert: 23.08.20 kl. 13:15

Mer om Festival Kultur Coronaviruset Kulturdepartementet Næringsliv Bransje

Fra andre aviser