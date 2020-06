PÅ SITT BESTE: Nicolas er på sitt beste når hun tyner maksimalt ut av enkle virkemidler, skriver VGs anmelder om Emilie Nicolas’ nye album. Foto: Bringedal, Terje

Plateanmeldelse: Emilie Nicolas – «Let Her Breathe»: Effektive pusteøvelser

Det er mye trøst å hente i den nærmest vektløse popmusikken til Emilie Nicolas.

Nå nettopp

To år har gått siden Emilie Nicolas’ fulgte opp den lovende, men uforløste debutplaten «Like I’m A Warrior» (2014) med den på de fleste måter overlegne «Tranquille Emile».

Med «Let Her Breathe» hever hun nivået – og utvider den soniske paletten – ytterligere. Det tilbakelente uttrykket er intakt, og det melodiske spekteret strekker seg fortsatt fra Post Malone via James Blake til Hanne Hukkelberg, men helheten oppleves både mer variert og mer helstøpt.

les også Plateanmeldelse: Lady Gaga – «Chromatica»: Maner til dans

Nicolas er på sitt beste når hun tyner maksimalt ut av enkle virkemidler, som på boblende «Tsunami» (komplett med et nydelig vers på fransk), duvende «To The Moon» og «Open», som klarer seg utmerket med en akustisk gitar og kaskader av hovedpersonens uvanlig uttrykksfulle stemme.

les også Plateanmeldelse: Dagny – «Strangers/Lovers: Side A»: Ny dag på hitfabrikken

Den lyriske frekkheten er skrudd ned noen knepp i denne omgang, tross en tekstlinje som «with his dick swinging 'round my head I feel so dizzy» («Teddybear»). Tekstene kretser fremdeles rundt kjærlighetens opp- og nedturer, med et inspirert unntak i den filmatiske avslutningen «No Humans» – en dirrende og effektiv hymne til vår stadig mer herjede klode.

Minst inntrykk gjør den allerede utgitte reggaeton-flørten «Who’s Gonna Love You», som forblir en bagatell målt mot låtene som kommer før og etter. «Let Her Breathe» byr like fullt på velkomne musikalske pusteøvelser i en tid der sånt virkelig trengs.

Publisert: 05.06.20 kl. 23:25

Mer om Musikkanmeldelse Plateanmeldelse

Fra andre aviser