I STORFORM: De svenske storavisene Aftonbladet og Expressen var begge nær panegyriske i sin dom over den tredje av Bruce Springsteens konserter på Ullevi i Göteborg – den siste før Voldsløkka fredag. Her er The Boss i duett med Jake Clemons på Ullevi sist lørdag.

Svensk storavis om Bruce Springsteen-konsertene: − Eventyrlig!

Ifølge svenskene kan 100.000 nordmenn forvente julaften når Bruce Springsteen (73) bruker helgen som arbeidsferie i Oslo. Her får du noen tips før helgens to konserter på Voldsløkka.

«De to første var konserter. Finalen var en julaften på E Street», skriver Aftonbladet i sin særs positive anmeldelse av onsdagens tredje og siste konsert med Bruce Springsteen & The E Street Band i Göteborg.

«Det var helt eventyrlig», kvitterer Expressen.

Nå står Oslo for tur, med konserter fredag og søndag, for i alt 100.000 nordmenn.

Torsdag ettermiddag var riggingen av den enorme scenen på Voldsløkka godt i gang.

FORBEREDELSER: 50.000 mennesker fredag og 50.000 søndag venter Bruce Springsteen & The E Street Band på Voldsløkka i helgen.

Som tilfellet var med Valle Hovin da den var arena for storkonserter, er det også mange nære naboer som får seg en gratiskonsert fredag og søndag. Den aller nærmeste er Minh Chi To. Hun bor bare et par meter fra sperregjerdene rundt Voldsløkka og kan få med seg konserten fra baktrappen.

– Men det blir nok samling på takterrassen i morgen kveld, sier hun.

Stor kjennskap til Bruce Springsteen har hun imidlertid ikke, men hun er spent på hvordan det blir å få 50.000 mennesker rett utenfor døren.

– Det har ikke vært til plage. Arrangørene har vært flinke til å informere oss beboerne, sier Minh Chi To.

NÆRMESTE NABO: Minh Chi To – nærmeste nabo til konsertscenen – bedyrer at riggingen av den enorme scenen på Voldsløkka ikke har vært til plage.

Her har du noen nyttige tips før Bruce Springsteen-konsertene:

Portene åpner 17.00. Konserten skal være slutt 23.00, og Bruce Springsteen spiller i rundt tre timer. Offisiell spillestart er 19.30 som er det absolutt siste anbefalte oppmøte om du vil ha med første låt.

Har du bil? Glem det! Det er ikke anledning til å parkere i sidegatene til Voldsløkka, og flere av disse vil dessuten være avsperret. Kommer du likevel langveisfra og trenger parkering, er de nærmeste parkeringshusene i Nydalen, på Ullevaal stadion og på Ullevaal sykehus. Fra Ullevaal vil det da bli en spasertur på drøyt tyve minutter og et kvarter fra Nydalen.

Bruk offentlig kommunikasjon! Den raskeste måten å komme til Voldsløkka fra sentrum er T-banen mot Sognsvann (av på Tåsen, forbi Erling Braut Haalands favoritt-kebabsted og så er du på Voldsløkka etter snaut tyve minutter) eller Nydalen der du er et kvarter unna til fots.

Her ser du et kart over området på Voldsløkka:

Det nærmeste knutepunktet for buss er Sagene. Dit går bussene nummer 20, 34, 37 og 54. Last ned Ruter-appen for å løse billett.

Paraplyer, stoler og krakker er ikke tillatt. Det er heller ikke flasker og bokser, men det vil være både serveringssteder og vannstasjoner inne på området.

Hva får du høre på Bruce Springsteen-konsertene?

Da årets turne med Bruce Springsteen & The E Street Band startet i Florida i februar viste det seg fort at han denne gangen gikk for en relativt statisk låtliste. Dette er uvanlig for Springsteen, som på foregående turneer kunne bytte ut halve repertoaret fra by til by.

Dette har løst seg litt opp etter hvert, ikke minst på den siste Göteborg-konserten onsdag kveld.

Dette ble spilt på Ullevi den kvelden:

Night / No Surrender / Ghosts / Prove It All Night / Darkness On The Edge Of Town / The Promised Land / Out In The Street / Kitty's Back / Nightshift / Trapped / Johnny 99 / The E Street Shuffle / The River / Last Man Standing / Backstreets / Because The Night / She's The One / Wrecking Ball / The Rising / Badlands / Born In The U.S.A. / Born To Run / Bobby Jean / Glory Days / Dancing In The Dark / Tenth Avenue Freeze-Out / Twist And Shout / I'll See You In My Dreams

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at det blir variert vær under konsertene i helgen:

Vil du lese mer om The Boss? Aftonbladet har gitt ut et eget Bruce Springsteen-magasin i anledning sommerens konserter i Skandinavia. Magasinet er på svensk, men kan kjøpes i vår norske nettbutikk (fri frakt!)