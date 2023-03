RAPPER: GloRilla, her på American Music Awards i Los Angeles i november i fjor.

GloRilla etter konserttragedien: − Hjertet mitt er knust

To personer døde, og én er fortsatt kritisk skadet etter stjernens konsert i New York søndag.

Ni personer ble trampet ned etter at det utbrøt panikk på en konsert med rapperne GloRilla og Finesse2tymes i Rochester i New York,delstaten New York.

GloRilla (23), eller Gloria Hallelujah Woods – som hun opprinnelig heter, er i sorg etter hendelsen.

«Jeg er fullstendig fortvilet, og hjertet mitt er knust over de tragiske døsfallene som fant sted under søndagens show», skriver hun på Twitter.

«Fansen min betyr alt for meg. Jeg ber for familiene, og om at alle som er berørt blir friske raskt», legger hun til.

Politiet rykket ut etter meldinger om at det var avfyrt skudd under konserten. Da nødetatene ankom, fant de flere skadede, men ingen av dem hadde skuddskader.

– Det er ingen ting som tyder på at det har vært skyting, uttalte politisjef Nicholas Adams.

– Skadene ser ut til å kommet etter at store folkemengder presset seg mot nødutgangene, forklarte han om panikken som forårsaket kaoset.

En 33 år gammel kvinne døde av skadene søndag, mens en annen person døde mandag, som følge av skader.

Politiet etterforsker hvordan tragedien kunne oppstå.

GloRilla tvitret også tidligere, før hun hadde fått beskjed om det dødelige utfallet.

«Har akkurat hørt om det som skjedde. WTF», skrev hun og la ved flere gråte-emojis.

Hun ba samtidig da innstendig om at hun håpet «alle var ok».