BARE ET ROM: Midtveis i sin syv uker lange innledning på verdensturneen sang AURORA i det ikoniske Operahuset i Sydney – uten å bli helt imponert. – Det var nydelig, og det høres kanskje rart ut, men det var jo bare et rom. Jeg er nok mer opptatt av mer emosjonelle høydepunkt, sier artisten selv.

AURORA på verdensturné: − Det er kjempeekstremt

Aurora Aksnes (26) har levd i et parallelt univers de siste syv ukene; på verdensturné med et femsifret stort publikum er konsertene mye større enn hjemme i Norge. Artisten AURORA også.

– Det er virkelig kjempeekstremt, forteller Aurora på Teams fra Lima i Peru.

Hun har nettopp gjennomført en maratonreise med nær tyve konserter i Asia, Australia og Sør-Amerika. Etter Peru og Brasil venter seks fridager hjemme i Norge før USA og Mexico skal bergtas.

I Mexico har hun allerede solgt ut arenaer med kapasitet på oppunder 10.000. På Lollapalooza-konsertene i Chile og Argentina var publikumstallet det femdobbelte.

Men det tar på. Spesielt i Sør-Amerika blir hun gjenkjent på gaten og stadig stoppet. Ro og fred kan hun bare glemme.

– Jeg har vært på turné i seks uker og merker at det har vært masse. Man blir fylt opp og sliten på en veldig rar måte. Det er en kjempeekstrem tilværelse, men man fylles opp fordi livet er så levende når man er på tur, forteller hun.

Aurora innrømmer at hun var litt bekymret før hun dro hjemmefra. Syv uker borte er i overkant, mener hun.

– Rekker du å hente deg inn igjen?

– Å være så lenge ute på turné er en veldig merkelig tilværelse, men det har egentlig gått veldig fint, sier AURORA etter snart syv uker hjemmefra i Asia, Australia og Sør-Amerika.

– Man gjør ikke det alltid. Man reiser så fort videre at sjelen ikke tar igjen kroppen, om du skjønner hva jeg mener. Og så er det veldig mange folk, men man godtar at nå er livet bare sånn, akkurat nå – på turné – er livet noe annet, fastslår hun med et smil.

Et annet liv – et parallelt univers – betyr også helt andre anstrengelser enn hjemme i Norge, spesielt i Sør-Amerika. Her vil alle ha en bit av henne.

– Det er ganske mye press på meg her. Jeg kan ikke gå ut av hotellet, jeg kan ikke gå ut på gaten. Jeg må ta taxi et sted for å spise, leie et privat rom og ta taxi tilbake. Egentlig vil jeg alltid gå ut og utforske, men det kan jeg ikke her. Jeg blir veldig mye gjenkjent, sier hun.

På gaten blir hun stoppet for bilder, autografer og fans som vil gi henne gaver. Kommer hun inn på en flyplass, tas det bilder. Det samme i sikkerhetskontrollen. Da hjelper det ikke med støydempende headset.

– Jeg tror de er veldig glad i fankultur, og de er veldig lidenskapelig i måten de viser kjærlighet på. Og de er de minst beskjedne. Det er bare et kjempetrykk, men samtidig er folk veldig snille her.

For det er nettopp kjærlighet – for absolutt alle – som Aurora selv vil gi til sine «warriors and weirdos» som hun kaller sin stadig større fanbase. Derfor tok hun stolt opp flagget som symboliserer LGBTQIA+-bevegelsen under konsertene i Sør-Amerika.

– Ja, i Sør-Amerika, eller egentlig overalt i verden, så er vel kanskje minst 70 % av fansen min medlemmer av LGBTQIA+, smiler hun.

KJÆRLIGHET TIL ALLE: I Asia måtte hun legge vekk regnbueflagget, men i Sør-Amerika tok AURORA det frem igjen for sitt kanskje største marked. – Jeg har ikke så lyst til å gå i front, men jeg vil være med på marsjen, sier hun om flaggets budskap om kjærlighet, inkludering og åpenhet.

– Og det er en veldig stor ting. Det er et stort mangfold i musikken min, og i de som hører på meg – fra veldig unge til modne folk, til folk som aldri skulle tro de skulle ha noe felles med mitt publikum. Det er ekstremt mye forskjellige folk, og det er så vakkert, sier hun.

– Det mange har til felles, er vel følelsen av at vi ikke blir helt forstått, eller godtatt, eller sliter med å forstå seg selv, eller elsker seg selv, for det er en grunnleggende vanlig følelse. Jeg tror det er vanlig at mennesker gir veldig mye til andre, og så glemmer vi å tenke på oss selv, og gi til oss selv, og ta vare på oss selv i prosessen. For det er enklere å se dem rundt oss enn å se på oss selv, mener hun.

Under konsertene i Asia måtte hun legge vekk Pride-flagget. Det ble for risikabelt.

– Jeg ble fortalt at politiet da kunne avslutte konserten, komme og ta ned flagget. Nå er det gøy å ta det opp igjen i Sør-Amerika. For det føles godt å ikke være redd for noe så åpenbart som retten til å elske.

– Det ligger et klipp på YouTube fra konserten din på Lollapalooza-festivalen i Chile der du åpenbart blir beveget under «Runaway». Hva skjedde?

– Å, det var bare helt rørende – det er en helt spesiell opplevelse når 50.000 mennesker står og roper til deg og synger med på en sang du skrev da du var elleve!

Aurora smiler igjen.

–Det er bare en veldig ny situasjon som man ikke har trening i. Og det er nesten noe skummelt i det når du ser hvor lett folk blir revet med. Men heldigvis på den gode måten.

Nå venter en liten uke hjemme i den vestlandske naturen som hun elsker – og akkurat nå savner. Aurora sier rett ut at hun egentlig pleier å «finne mest glede ved å være hjemme, gå tur i skogene og på fjellet, eller spille piano i stillheten på rommet mitt».

– Det er veldig deilig å glede seg til noe man skal se igjen. Og savne noe som man vet kommer tilbake. Det er en helt annen ting enn sorg. Det er en slags vakker lengsel i det, sier hun om dualiteten mellom å være hjemme og være ute på turné.

Før hun returnerer over verdenshavet til utsolgt konsertrekke i Mexico, er det et par ting hun skal rekke før hun boarder et fly igjen;

– Da skal jeg bare treffe min nevø og leke med ham. Og klemme masse på mine søstre og minne dem på at alt jeg gjør, gjør jeg gjennom dem også.

