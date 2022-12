POPDRONNING: Taylor Swift, her på scenen i California for en tid tilbake.

Taylor Swift-rettssaken skrotes

I mer enn fem år har Taylor Swift (33) kranglet med to låtskrivere som mener hun stjal strofer til monsterhiten «Shake It Off».

Men nå har statsadvokat Michael W. Fitzgerald bestemt at hele saken skal skrotes, og at partene skal betale hver sine saksomkostninger. Det skal være et resultat av at anklagerne selv har landet på at de vil droppe saken.

Beslutningen er endelig, og innebærer ifølge Sky News at saksøkerne, Sean Hall og Nathan Butler, ikke kan gå til ny sak.

Dermed slipper Swift rettssaken som opprinnelig var berammet til 17. januar. Advokater for begge parter har signert papirene.

Variety skriver at Swift og låtskriverduoen har inngått en avtale – ukjent hvilken.

Swift, som fyller 33 år i dag, 13. desember, har ikke kommentert utfallet.

Sean Hall og Nathan Butler gikk rettens vei i 2017. De mente at et par strofer i Swifts «Shake It Off» fra 2014 var direkte tyveri av deres egen tekst til sangen «Playas Gon’ Play», som de skrev til jentegruppa 3LW 13 år før Swifts låtslipp.

«Playas Gon’ Play» kom i sin tid på 81. plass på hitlisten Billboard Hot 100.

Swift har hele tiden fastholdt at hun aldri hadde hørt om hverken 3LW eller låten før søksmålet ramlet inn. Popartisten har tviholdt på forklaringen at teksten kun er basert på egne erfaringer, og at hun ikke har rappet noe fra noen.

Statsadvokat Fitzgerald konkluderte i fjor med at selv som det var «noen klare ulikheter» mellom sangene, var det samtidig «tilstrekkelig med objektive likheter» til at låten fortjente en runde i rettssystemet.

Men nå blir det altså ikke det likevel.

Låtskriverduoen er ikke de eneste som har beskyldt «Shake It Off» får å være plagiat. I 2015 ble et annet søksmål forkastet.