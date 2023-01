Frank Hammersland fotografert i 2009.

Pogo Pops-vokalist Frank Hammersland er død

Døde fredag formiddag, 53 år gammel. Han etterlater seg kone og to døtre.

Frank Hammersland var i mer enn tre tiår frontfigur i Bergens-bandet Pogo Pops.

– Det er en trist dag, sier bandets gitarist Viggo Krüger til VG.

Det var Bergens Tidende som først meldte om dødsfallet. Hammersland var preget av alvorlig kreftsykdom gjennom hele 2022, opplyser Krüger.

Frank Hammersland gjorde seg bemerket med Pogo Pops på nittitallet. De platedebuterte i 1992, og for 1993-albumet «Crash» fikk de Spellemannpris.

Bandet lå på is fra 1996 til 2006, men har vært aktivt siden.

1 / 3 Gruppen Pogo Pops fra Bergen. Frontfigur Frank Hammersland (t.v.). I bakgrunnen Viggo Krüger, Nicolai Hamre og Dominic O'Fahey fotografert i 1992 Bandet Popium fotografert i 2001 Begens-bandet Pogo Pops, med f.v. Nicolai Hamre, Frank Hammersland og Viggo Krüger fotografert i 2006 forrige neste fullskjerm Gruppen Pogo Pops fra Bergen. Frontfigur Frank Hammersland (t.v.). I bakgrunnen Viggo Krüger, Nicolai Hamre og Dominic O'Fahey fotografert i 1992

To konserter under Over Oslo-festivalen i fjor sommer ble Hammerslands siste med Pogo Pops.

– Da hadde han det veldig vondt. Han hadde strukket seg langt for å få til konsertene, sier Viggo Krüger som forteller at Hammersland utover høsten og vinteren var plaget av mye smerter.

– Men han ble godt ivaretatt av kone, barn og øvrig familie, sier han.

– En av de beste, skriver Kurt Nilsen om Hammerlsand på Instagram.

– Du vil bli savnet, legger han til.

Frank Hammersland jobbet til det siste med å ferdigstille et nytt soloalbum, ifølge BT.

Han blir også musikalsk aktuell på teaterscenen snart: Hammersland står bak musikken til musikalutgaven av «Døden på Oslo S», som har premiere på Nationaltheatret 9. mars.

– Hvem hadde trodd dette? Jeg har komponert musikken til en musikal, skrev han på Facebook 10. august.

Etter en lengre periode boende i Oslo, tilbragte Hammersland sine siste år i Bergen.

– Jeg angrer ikke på at jeg flyttet hjem, men det har vært pandemi og så kreft. Det har ikke vært lystig, sa han til BT i juni 2022.

– Det har vært veldig tunge dager, men jeg har ikke gravd meg ned i det svarteste hullet. Det kan jeg ikke. Jeg rår ikke over dette, det må bare gå sin gang, sa Hammersland da.