POPKOMET: Billie Eilish, her på LACMA Art+Film Gala i Los Angeles 6. november.

Billie Eilish: − Hadde alvorlig bedragersyndrom

Popstjernen Billie Eilish (20) innrømmer at hun har strevd mye med selvtilliten.

– Å vokse opp i offentligheten betyr at man erfarer å få mange blåmerker. Det er veldig vanskelig å utvikle og forandre seg. Årsakene til det er mange, sier Eilish i et TV-intervju med BBC.

Hun forklarer at hun selv hadde en tung prosess, at hun ikke visste hva holdt på med – og at hun «famlet i blinde».

– Nedadgående spiral

– Jeg hadde alvorlig bedragersyndrom. Det har jeg hatt mange ganger i livet, betror 20-åringen.

Norsk Helseinformatikk skriver om bedragersyndrom at det ikke er en tilstand, men en beskrivelse av å føle at man ikke er så dyktig som andre mener.

Nettstedet opplyser at det forekommer «hos høyt presterende som ikke er i stand til å ta inn over seg og akseptere sin suksess».

Ofte mener de at egne prestasjoner skyldes flaks fremfor evner.

– Noen perioder i fjor og året før, befant jeg meg ... huff ... i en nedadgående spiral med bedragersyndrom, betror Eilish.

Hun forklarer at hun slet med å «finne seg selv igjen», og at det i tillegg var ekstra vanskelig å være ung kvinne i musikkbransjen og få andre til å tro på henne.

– Til en viss grad forstår jeg det. Hvorfor skal man ha tro på en tilfeldig unge som ikke vet noen ting? sier hun og ler.

Desto bedre føltes det da hun etter hvert ble hørt og tatt på alvor.

– Det var et tilfredsstillende øyeblikk. Jeg fikk endelig kontroll, sier hun.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, som hun opprinnelig heter, slapp debutalbumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» i 2019. Hun hadde da allerede i mange år opptrådt og samarbeidet med broren Finneas O’Connell (25). Første låt kom i 2015, da hun var 14 år.

Men det enorme gjennombruddet kom altså med debutplaten. Den amerikanske artistkometen har siden satte den ene rekorden etter den andre og høstet en haug med priser, deriblant Grammy-statuetter.

Eilish er også den første som er født i det 21. århundret som vinner en Oscar (hun og broren vant i vår for James Bond-låten «No Time To Die»).

– Blir nesten gal av tanken

I fjor høst lanserte Eilish oppfølgeralbumet «Happier Than Ever». Men hun har altså vært hun usikker underveis. Til tross for at hun har 107 millioner følgere på Instagram og nær 50 millioner følgere på TikTok.

Spesielt krevende var det plutselig å se seg selv gjennom offentlighetens øyne.

– Jeg var jo en internett-unge som så alle andre gjennom offentlighetens øyne. Brått var jeg en del av diskusjonen i stedet for bare i kommentarene. Når man ser seg selv og navnet sitt overalt, er det veldig vanskelig å skjønne hvem i helvete man er, sier hun og ler.

Eilish sier at det var andre som endte opp med å bestemme hvem hun var, og at det var et bilde som ble vanskelig å korrigere.

– Jeg blir nesten gal av tanken på at folk kan google navnet mitt og få opp ting jeg sa da jeg var 15 år. Selv tror jeg ikke lenger på det jeg sa frem til for to måneder siden, sier hun og flirer.

Eilish sier for øvrig i intervjuet at hun føler seg mektigst når hun føler seg maskulin, men at hun også kan finne kraft i det feminine.

Hun forklarer at hun med det maskuline og feminine sikter til holdninger, hvordan hun står, beveger seg og hvilke ansiktsuttrykk hun har.

– Jeg føler meg bare mer vel når jeg er maskulin, selv om jeg lenge strevde med den anerkjennelsen. For jeg ønsket å ville være feminin også, sier Eilish, som likevel mener hun har funnet en god balanse «mellom de to».

Intervjuet med BBC inngår i kanalens samtaleserie «BBC 100 Women».