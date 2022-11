ALBUMKLAR: Jennifer Lopez, her på en filmpremiere i New York i juni.

Jennifer Lopez har pustet liv i Instagram

Jennifer Lopez (53) slettet alle poster på Instagram tidligere i uken. Nå er hun tilbake.

Profilbildet er ikke sort lenger, men byttet ut med et ferskt portrett.

Lopez har også lagt ut en videosnutt av seg selv «da og nå». Innlegget er det første etter at alle forsvant på mystisk vis for få dager siden.

Ny plate med sang til ektemannen

Popartisten og Hollywood-stjernen røper i tillegg 13 låttitler under bildet – sammen med emneknaggene #ThisIsMeNow #ThisIsMeThenAndNow

#20yearsofTHISISMETHEN.

Altså er det nytt album på gang. I 2002 ga Lopez nemlig ut «This Is Me... Then». Nå kommer «This Is Me... Now».

Én av låtene har tittelen «Dear Ben pt.2», noe som tyder på at hennes ferske ektemann Ben Affleck får en egen sang på plata.

De var forlovet da hun ga ut albumet for 20 år siden, men brøt med hverandre to år senere. De fant nylig sammen igjen og giftet seg i sommer.

«Happy Anniversary», skriver hun om eget 20-årsjubileum.

Et kvarter etter at Lopez la ut det nye innlegget, hadde over 40.000 trykket «liker», og over 1200 kommentert.

Gikk i svart

Det vakte oppsikt da 53-åringen brått fjernet alle innlegg uten forklaring. Lopez har svimlende 227 millioner følgere på Instagram.

Også på TikTok, Facebook og Twitter byttet Lopez ut profilbilder og forsidebilder med sort. Nå er også de erstattet med det nye.

