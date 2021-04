SALGSSUKSESS: I februar solgte Sara Skorgan Teigen farens eiendeler for et sted mellom tre og fire millioner kroner, men gården hans i Skåne er ikke like lettsolgt. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Sliter med å selge pappas gård: − Jeg kan ikke gå ned i pris uten å ende i gjeld

14 måneder etter Jahn Teigens død er hans praktgård i Skåne ennå ikke solgt. – Jeg håper noen kjøper snart og fyller den med liv igjen, sier datteren Sara Skorgan Teigen.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Klockaregården i Ingelstorp nord for Ystad var Teigens bolig det siste drøye tiåret av poplegendens liv. For datteren Sara Skorgan Teigen – som arvet gården – har Klockaregården vært uaktuelt å flytte inn i på grunn av størrelsen.

Men hun har mange gode minner derfra.

– Det er virkelig et drømmested, på så mange måter, sier hun til VG.

– Midt på landet, med fuglekvitter, hvite strender, åpent landskap og grønnsaker dyrket hos naboene, og samtidig er det under en time til København, Malmö og Bornholm, samt ferger til blant annet Tyskland. Og gården har så mange bruksmuligheter; folk som vil drive butikk, kafé, bed and breakfast, bryllupslokaler, studio, gård, bofellesskap, retreatsenter, museum, feriebolig, hjem ... Men jeg er optimist av natur, og tenker at den nok blir solgt snart og fylt med herlig liv, sier Sara Skorgan Teigen.

Klockaregården ble påbegynt på 1700-tallet og ligger landlig til med et boareal på 326 kvadratmeter over ti rom og en tomt på hele 8733 kvadratmeter, men til tross for helhetlig oppussing viser det seg altså vanskelig å få solgt eiendommen.

– Det er stadig nye og «faste» svenske interessenter som kommer for å se gården, og den blir nesten solgt hver måned. Og veldig mange nordmenn, samt fra andre land som England, Tyskland og Danmark. Jeg må innrømme jeg er veldig overrasket over at den ikke er solgt enda. Megler også, forteller Skorgan Teigen.

Hun innrømmer at «det koster skjorta» å drifte en tom gård med faste utgifter som strøm og lignende. Prisen på gården er satt til 6, 75 millioner svenske kroner (6,69 millioner norske kroner).

– Pandemien lar ingen av de mange nordmennene som er interessert besøke gården for å se. Det er jo forståelig at man gjerne vil se denne type bolig før man kjøper den, så det er ikke mye jeg kan gjøre med den saken. Svensk boligmarked er jo bygget opp helt annerledes enn norsk, og prisen er derfor allerede ekstremt lav i forhold til hva den ville ha vært på et norsk boligmarked. Og jeg kan ikke gå ned i pris uten å ende i gjeld, sier Sara Skorgan Teigen.

Det er Mäklarna Ekström & Co som står for salget av eiendommen. Meglerfirmaet var det samme som i 2006 solgte eiendommen til Jahn Teigen.

– Vi har mange interessenter, mest nordmenn. Hadde det vært åpne grenser, hadde eiendommen vært solgt for lenge siden, uttalte megler Tor Ekström til Her og Nå tidligere i vinter.

Sara Skorgan Teigen forteller at hun ikke er bekymret over at gården blir stående tom for alltid, selv om hun er overrasket over at ingen har slått til ennå.

– Gården er jo helt tom, men den blir passet godt på av de to som bodde i et av husene med pappa. Dessuten hører jeg at naboer fortsatt er innom, slår gress og følger med, som de alltid har gjort. De var veldig glade i pappa, sier hun.

– Om vinteren, mens han levde, måkte de like så godt snø hos ham også, når de likevel var i gang. Folk på landet er fine. Og pappa ga dem morsomme historier og ideer tilbake. Jeg er ikke bekymret overhodet for gården i seg selv, jeg synes bare det er trist at den står tom. Jeg håper noen kjøper snart og fyller den med liv igjen.