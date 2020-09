SOLID INNTEKT: Aurora Aksnes’ selskap gikk med et overskudd på 3,4 millioner kroner i 2019 - et resultat som forventes å bli kraftig redusert i 2020 på grunn av corona-restriksjoner. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Pengedryss rundt Aurora

Aurora Aksnes (24) mer enn doblet både omsetning og overskudd i 2019.

Fjoråret ble et meget lukrativt år for Aurora, Norges kanskje største internasjonale stjerne for tiden, ikke minst etter hennes bidrag til «Into The Unknown», tittelsporet til den andre «Frost»-filmen fra det mektige Disney-konsernet.

Ifølge tall fra Brønnøysundregistrene omsatte Aurora Music AS for hele 22,2 millioner kroner i fjor, mot 10,8 millioner året før.

Resultatet før skatt ble på 3,4 millioner kroner, en kraftig økning fra 2018 da overskuddet ble på 1,1 millioner kroner.

Det ble også tatt ut utbytte på 1,8 millioner kroner. Aurora Aksnes eier selv 60 prosent av Aurora Music, mens hennes foreldre, May Britt og Jan Øystein Aksnes, står hver for 20 prosent av eierskapet.

I selskapets årsberetning er det likevel noen mørkere skyer på himmelen for Aksnes - i likhet med alle i hennes bransje. 2020 vil naturlig nok ikke gi de samme tallene som fjoråret på grunn av den rådende coronasitusjonen.

«Selskapet merker - og forventer å merke - effektene av Covid 19-pandemien på selskapets aktivitet og med tilhørende effekt på regnskapet for 2020. Dette først og fremst ved kanselleringer og utsettelse av konserter og andre arrangementer. Det forventes at dette vil påvirke omsetningen og resultatet negativt i 2020, og omfanget av denne reduksjonen vil være avhengig av hvor raskt samfunnet åpner opp for gjennomføring av konserter», heter det i årsberetningen.

Det presiseres imidlertid at selskap har få faste kostnader og at det likevel forventes at det vil gå med overskudd i 2020.

Aurora er for tiden ute med sin ferske single, «The Secret Garden». Dette er den første nye musikken siden «Exist For Love», en låt som tidligere i år fikk artisten og TikTok-stjernen Doja Cat til å felle tårer i ren og skjær entusiasme.

Hun var også en av de første større norske artistene som holdt digital konsert da Norge stengte ned i mars.

Auroras manager, Geir Luedy, sier dette om regnskapet i en e-post til VG:

– Vi er glad for et godt resultat som vi tar med oss inn i en usikker periode.

