SIKRET SEG: Bjørn Eidsvåg valgte å være forsiktig da coronakrisen stengte ned Norge og trakk tilbake deler av utbyttet fra sitt eget selskap. Foto: Line Møller

Bjørn Eidsvåg: Trakk tilbake utbytte

Bjørn Eidsvåg (66) tok ut halvannen million kroner i utbytte fra selskapet sitt i 2019. Så kom pandemien.

Nå nettopp

Coronaviruset stengte ned hele artist-Norge med virkning fra 12. mars. Da hadde Eidsvåg allerede bevilget seg et utbytte på 1, 5 millioner kroner etter et aktivt og hyggelig inntjeningsår. Planene for 2020 var lagt langt frem i tid, men da alt måtte avlyses eller utsettes på ubestemt tid, bestemte Eidsvåg seg for å ta affære.

les også Bjørn Eidsvåg: – Jeg angrer ikke

Via sitt management bekrefter Eidsvåg overfor VG at han tok ut utbytte før coronaen rammet landet i mars, men at han tilbakeførte deler av det da han så at krisen kom til å bli langvarig.

Bjørn Eidsvåg er heleier i selskapet Relis AS som i fjor omsatte for 4, 1 millioner kroner, en nedgang på rundt en million fra året før. Overskuddet ble nær halvert, fra i underkant av 2, 6 millioner til 1, 3 millioner kroner.

les også Sigvart Dagsland og Bjørn Eidsvåg med ny duett og turné: Fra spøk til samarbeid

Eidsvåg har også aksjemajoriteten i Quint AS som dreier seg om konsert- og turnevirksomheten hans. Der falt omsetningen fra 19 millioner i 2018 til 12 millioner i fjor, men dette skyldes at han i fjor turnerte mye med Sigvart Dagsland - som han også ga ut musikk sammen med - og at omsetning og inntekter dermed er delt.

Quint AS gikk med et overskudd på 702.000 kroner i fjor, mot drøye millionen året før.

les også Sigvart Dagsland gjorde comeback etter ulykken

I årsregnskapene til både Relis AS og Quint AS uttrykkes det bekymring for følgene av coronakrisen. I en note påpekes at det på tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet var stor usikkerhet knyttet til de økonomiske konsekvensene som følge av corona-epidemien.

«Selskapet ble pålagt å stanse sin konsertdrift fra 12. mars 2020. Da smitten har økt i Norge den siste tiden er det uvisst hvor lang tid det tar før selskapet får normal drift igjen. Det er foreløpig usikkert om det blir lønnsom drift i 2020», står det å lese.

Likevel forventer styret i begge selskap at de vil klare seg gjennom pandemien og ser positivt på utviklingen fremover når situasjonen normaliserer seg, heter det i årsregnskapet.

Bjørn Eidsvåg har nektet å la coronaen knekke seg helt og holder høstkonserter til langt ut i desember, men omsetning og inntjening blir naturlig nok ikke det samme ettersom nasjonale smitteverntiltak setter sterke begrensninger på publikumskapasitet og billettsalg.

Publisert: 08.10.20 kl. 12:41