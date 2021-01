POPIDOL: Justin Bieber, her på en tilstelning i California på nyåret i fjor. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / AFF

Oppglødd Justin Bieber hyller Gud og kona

Justin Bieber (26) er i ekstase og forklarer hvorfor.

I løpet av det siste døgnet har det strømmet på med hele syv bilde- og videoposter fra den kanadiske superstjernen på Instagram.

Bildene fra platestudio i Los Angeles er tatt av den berømte videofotografen Rory Kramer (36), som er en god venn av Bieber.

Bieber er nemlig i innspurten med sitt nye studioalbum – det sjette i rekken – og det dokumenteres.

«Hvordan dette albumet får meg til å føle!», skriver han under et bilde der han sitter og jubler over studiospakene.

Bieber gir også sine 160 millioner følgere innblikk i hvor fordypet han ser ut når han går gjennom låtlisten til utgivelsen.

På denne tiden i fjor innrømmet Bieber at han hadde vært så langt nede at han var døden nær. Nå har pipen fått en annen lyd.

Et videoklipp av Bieber som trakterer trommebatteriet, etterlater liten tvil om at Biebers energinivå i disse dager er høyt:

«Morsomt å finne potensialet sitt og se det vokse», skriver 26-åringen og legger til at han er takknemlig for alle gaver Gud har gitt ham.

«Mitt håp er at jeg skal vokse å bli alt Gud har gitt meg muligheten til. Først og fremst i forholdet med min utrolige kone», skriver han om Hailey Bieber (24), som han giftet seg med i 2018.

Bieber oppfordrer fansen til å oppdage sine egne talenter og evner.

«Dere er mer enn verdifulle. (...). Jeg elsker dere så høyt», lyder det i kjærlighetserklæringen.

Poste-maratonen kommer tre dager etter at Bieber la ut dette lite flatterende mimrebildet:

Bildet, som står i sterk kontrast til de nye, er fra en arrestasjon for syv år siden.

«Ikke mitt beste øyeblikk. Ikke stolt over hvor jeg befant meg på det stadiet i livet», skriver han under, samtidig som han forklarer at han på det tidspunktet var ulykkelig, trist, forvirret, misforstått og sint på Gud.

«Men Gud har ført meg et godt stykke videre, og jeg har innsett at Gud var like nær meg da som han er akkurat nå», skriver Bieber.

KJENDISPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på premieren til TV-dokumentaren «Justin Bieber: Seasons» i fjor. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Popartistens budskap til tilhengerne går ellers ut på at man ikke skal la skamfølelse ødelegge livet.

Akkurat når det nye albumet slippes, er ikke kunngjort, men disse singlene er allerede sluppet: «Holy», «Lonely», «Monster» og «Anyone».

Alle fire har plassert seg på topp 20-listen til Billboard 100.