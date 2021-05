HISTORIE: Akkurat som TIX ønsker sverges artist i Eurovision å bevise at ting kan bli bedre. Her er han på scenen. Torbjörn Ek, reporter og ESC-ekspert i svenske Aftonbladet, mener Foto: Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges Eurovision-håp kjenner seg igjen i TIX

ROTTERDAM (VG) Toursin «Tusse» Chiza (19) ønsker å vise at det finnes håp for alle mennesker.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Lørdag representerer 19-åringen Sverige i finalen i Eurovision Song Contest 2021 med låten «Voices».

VG møter han på bryggen utenfor hotellet både han og TIX bor på i Rotterdam. De kjempet begge i samme semifinale på tirsdag, begge gikk videre til finalen.

– TIX er veldig optimistisk og der er vi veldig like, sier Tusse.

Han forteller at det også er likheter i budskapet i låten til hans «Voices» og TIXs «Fallen Angel».

– For meg er fellesskap og at det finnes håp for alle mennesker det viktige, sier han.

MULIGHETER: Svenske Toursin «Tusse» Chiza (19) er glad for alle mulighetene han har fått. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Tusse kom til Sverige da han var 10 år, som foreldreløs flyktning fra Kongo. Nå bor han på en gård i Dalarna og tar Sverige med storm. For to å siden vant han Idol, og i Melodifestivalen 2021 fikk han tidenes høyeste poengsum.

– Livet kan bli bedre. Ikke la folk holde deg nede. Låten jeg opptrer med fanger historien min ganske bra. Den handler om håp og om å kjenne at man kan komme seg opp igjen, sier han.

les også Sveriges Eurovision-håp må gjennom et inngrep

Student og finalist

Tusse forteller at han vil gripe mulighetene han får når han kan. Han sier han alltid har likt å synge – men han synes også det er viktig med utdanning.

Neste måned tar han siste eksamen på videregående.

– Det er mye lekser å gjøre, men akkurat nå har jeg har lagt skolen litt på is. Det er travelt, sier han.

På pressekonferansen etterpå sa han:

– Jeg sviktet ikke Sverige.

Til VG forteller han at det er hardt å representere Eurovision-nasjonene Sverige, som ofte er en favoritt i konkurransen.

– Da jeg kom videre var jeg veldig lettet. Jeg tror Sverige har gått videre de siste 10 årene. Jeg ville ikke bryte det og svikte et helt land.

les også «Tusse» er Sveriges kandidat i Eurovision

Fikk eksperttips av Loreen

Før han dro til Rotterdam i Nederland fikk han råd av 2012 Eurovision-vinner Loreen.

– Hun er en varm person. Jeg var stresset for å opptre, men hun ga meg råd. Hun ba meg fokusere på det jeg vil uttrykke og historien jeg skal fortelle. Hun ba meg glemme alt annet.

Nå forteller han at fokuset er på å nyte resten av Eurovision.

– Jeg er 100 prosent klar. Å kjempe gjorde jeg i semifinalen. Nå skal jeg nyte resten. Jeg håper bare at de som ser på forstår budskapet i låten.

Irland er det mestvinnende landet i konkurransen gjennom historien, med syv seire. Like bak er Sverige med seks seire. De er ofte øverst på favorittlistene. Norge har vunnet tre ganger, i 1985, 1995 og 2009.