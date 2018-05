FAVORITT: Alexander Rybak er en av de største favorittene til å vinne årets Eurovision. Han har gjort færre intervjuer enn vanlig denne uken for å spare stemmen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Mattis Sandblad

Alexander Rybak: Har slitt med stemmen i lang tid

Publisert: 10.05.18 16:31 Oppdatert: 10.05.18 18:08

LISBOA (VG) Den siste ukens stemmeproblemer for Alexander Rybak er langt fra noe nytt for vårt Eurovision-håp. I kveld skal han ut i semifinale.

Den siste prøven før kveldens semifinale gjennomførte Alexander Rybak – som nå ligger nummer to på bettinglistene – uten problemer, men VG kjenner til at Rybak over en lengre periode har slitt med at han lett overbelaster stemmen.

Det har blant annet har ført til at han ikke kan gjennomføre solokonserter, men må ha artistkolleger med på scenen fordi stemmen alene ikke tåler en hel konsert på 45–50 minutter.

Det var også antydning til drama før Alexander Rybak skulle synge siste gang i den norske Melodi Grand Prix-finalen, men et hurtig dampbad hjalp ham til å få tilbake både pust og rene stemmebånd slik at han kunne sikre seieren og bli Norges representant til Eurovision 2018 i Lisboa.

Norge og NRKs øverste sjef for de musikalske festlighetene i Lisboa, Stig Karlsen, er rolig, tross Alexander Rybaks stemmeproblemer tidligere i uken.

– Alexander er på bedringens vei, og heltent for kveldens semifinale. Prøvene har gått så bra, at selv de som har vært mest skeptiske til ny Rybak-suksess, nå har snudd. Vi går inn i konkurransen med favorittstempel sammen med Kypros og Israel. Det er et svært godt år for Eurovision, med mange gode låter og artister, så dette blir en thriller, sier Karlsen.

– Det er enklest for stemmen på dager når jeg er helt alene, for å være ærlig. Men så kan man jo ikke leve som en ensom ulv heller, sier Aleksander Rybak til VG.

– Vet du hva dette skyldes, har du snakket med lege om dette noen gang?

– Nei, jeg prøver fremdeles å finne det ut, sier han.

Alexander Rybak har vært gjennom et tettpakket program i Lisboa med flere prøver, intervjuer og diverse oppdrag i forbindelse med Eurovision-uken. Blant annet har han spilt inn postkortet som skal sendes i forkant av kveldens opptreden.

Alexander Rybaks kjæreste, Julie Gaarud Holm, er på plass i Lisboa i kveld, men får nok ikke høre sin egen sang denne gangen!

Han har heller ikke snakket med norsk presse siden søndag. En lei influensa på toppen av hele det heseblesende programmet gjør ikke saken bedre, men Rybak mener selv han har forberedt seg godt og tatt sine forholdsregler.

– Vi sier ja til veldig få intervjuer og aktiviteter utenom prøvene. Og så er vi flinke til å gi hverandre pusterom, dette er et team som alle ønsker å skape en god opplevelse for hverandre, sier han.

Stemmeproblemene har likevel vært et samtaletema i Lisboa den siste uken og har ført til at Rybak har oppsøkt hjelp. Da NRK intervjuet ham på den blå løperen under den offisielle åpningen av Eurovision 2018 søndag kveld, hvisket han frem den siste delen av svaret sitt.

– Jeg prøvde en portugisisk akupunktør – for første gang i mitt liv – siden jeg nesten ikke hadde stemme igjen sist lørdag. Behandlingen var kjempedeilig og hjalp på alt annet enn halsen, sier Rybak med en liten latter.

– Er dette et problem for deg, eller lever du fint med det?

– Jeg lever med det.

Samtidig har Alexander Rybak fått sin vanlige dose med hets fra svenske kommentatorer. Både Expressen og Aftonbladet vender tommelen rett ned for «That’s How You Write A Song», selv om de innrømmer at Rybaks bidrag er en av favorittene – selvfølgelig sammen med Sverige.

Både Danmark og Sverige skal også forsøke å kvalifisere seg til finalen i kveld.

P.S.: Se godt på koret og danserne til Alexander Rybak i kveld, så drar du kanskje kjensel på Lisa Børud. Yndlingen fra fjorårets «Stjernekamp» er tatt ut spesielt av NRK til denne jobben!