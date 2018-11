DØD: I fjor fikk Devin Lima kreftdiagnosen. Boybandet LFO var på det tidspunktet i ferd med å planlegge en comeback-turne. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

TMZ: Boyband-stjerne død

Devin Lima, frontfigur i den amerikanske gruppen LFO døde onsdag, melder TMZ. Han ble 41 år gammel.

Ifølge TMZ som viser til et familiemedlem døde Lima av kreft onsdag morgen amerikansk tid. Han fikk påvist sykdommen for ett år siden da det ble oppdaget en stor svulst på den ene nyren. Nyren ble da operert bort.

På det tidspunktet hadde LFO akkurat startet planleggingen av sin comeback-turne som etter planen skulle funnet sted i våres. Onsdag sovnet Devin Lima stille inn.

Boybandet LFO er opprinnelig fra Boston. Gruppen ble dannet i 1995, og skrev kort tid senere under på en avtale med Lou Pearlman – mannen bak N'Sync og Backstreet Boys. Han døde for øvrig i fengsel i 2016, hvor han sonet en straff på 25 år for svindel.

I 1999 nådde LFO tredjeplass på Billboard-lista med sommerhiten «Summer Girls». Oppfølgersingelen «Girl on TV» nådde ifølge nyhetsbyrået Reuters tiendeplass, men der stoppet også suksessen for bandet. LFO ble oppløst i 2003.

Det er for øvrig ikke første gang en av bandets tidligere medlemmer dør i kreft. I 2010 døde Rich Cronin som også var vokalist i bandet i sin tid. Han ble 35 år gammel.