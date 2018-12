PROGRAMLEDER-DUO: Kåre Magnus Bergh og Heidi Ruud Ellingsen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Heidi Ruud Ellingsen blir MGP-vertinne

MUSIKK 2018-12-06T06:58:47Z

Heidi Ruud Ellingsen (33) erstatter Silya Nymoen (40) som Kåre Magnus Berghs (39) makker.

Publisert: 06.12.18 07:58

Etter tre programlederjobber i den norske finalen av Melodi Grand Prix takker Silya Nymoen for seg. Inn fra de skrå bredder kommer musikalstjernen Heidi Ruud Ellingsen.

– Det er jo en stor ære. Dette er Norges største underholdningsprogram og et program som har skapt historisk engasjement. Og jeg gleder meg til å lede sendingen samme med Kåre Magnus, da føler jeg meg trygg. Han har en raus og uselvisk stil - leken, men likevel med respekt, sier Ruud Ellingsen til VG.

For tiden gjør hun stor suksess i «Flashdance» på Chateau Neuf i Oslo. Samme sted skal hun i gang med «Trollmannen fra Oz» i februar neste år. Lørdag 2. mars er det norsk finale i Melodi Grand Prix i Oslo Spektrum.

Fritidsproblemer har hun definitivt ikke.

– Men jeg tar lang juleferie med familien i nord. Det gleder jeg meg til, sier den Narvik-fødte kvinnen.

Som svært mange nordmenn har også Heidi Ruud Ellingsen et livslangt forhold til Melodi Grand Prix.

– Jeg har også vokst opp med Melodi Grand Prix. Sett på sammen med familien, hatt fester med venner der det har blitt diskutert heftig hva som er best og hva som er verst både av låter og antrekk, sier hun.

– For meg er Melodi Grand Prix et møtepunkt og et bindeledd mellom generasjonene. Dette er et program som både jeg, bestefar på 80 og sønnen min på to år har glede av. Eller sønnen bør kanskje bli litt eldre først, skratter hun.

– Men akkurat det at Melodi Grand Prix er så samlende, er faktisk ganske rørende, mener hun.

– Historisk sett - hva husker du best selv?

– Det som gjorde mest inntrykk må være portugiseren for to år siden, Salvador Sobral. Jeg husker jeg var hjemme alene den kvelden, med en liten baby. TV’en sto på, og jeg tittet rimelig uengasjert. Men plutselig - midt oppi alt glitteret og støyen - kom han på og stoppet tiden. Jeg var helt uforberedt, en ultimat musikalsk opplevelse! Jeg får gåsehud bare jeg tenker på låta og mannen, sier hun.

Husker du «Amar pelos dois»? Her er Sobrals opptreden:

– Men den første sendingen jeg husker var da Jan Werner og Bettan vant med «Duett» (1994, red.anm.). Og den beste låten er nok Anita Skorgans «Oliver», sier Heidi Ruud Ellingsen som ofte kan bruke MGP-vinnerne for å huske hvilket år det skjedde andre ting også.

– Så da vet du selvfølgelig hvem som vant da du selv ble født i 1985?

– Ingen tvil, det var Bobbysocks. Jeg er et «La det swinge»-barn!