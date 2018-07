EVIG AKTUELLE: Firergruppen under Eurovision Song Contest i 1974, der de vant overlegent med låten «Waterloo». Foto: Scanpix / KPA

«Pengemaskinen» ABBA tar av igjen: - Ikke drevet av grådighet

Publisert: 31.07.18 10:26

Ikke bare fornyer popgruppen sin musikalske aktualitet med kinofilmen «Mamma Mia! Here We Go Again» – de setter også ytterligere fart i pengemaskineriet.

10 år etter at den første musikalfilmen basert på den svenske firerbandens musikk tok verden med storm, ser oppfølgeren ut til å gi ABBA en real opptur på hitlistene.

Live McKay, markedssjef i Universal Music Norge, opplyser om at den originale ABBA-katalogen i Norge har opplevd en dobling i daglige streams i etterkant av kinopremieren på «Mamma Mia! Here We Go Again» 20. juli.

– Det skyldes både at tidligere fans lytter mer, og at vi ser en tilvekst i ABBA fanbase. Antall ABBA-lyttere har økt kraftig siden filmslipp. De nye lytterne er generelt noe yngre enn de som har hengt med fra tidligere, sier McKay til VG.

Tall til himmels

USA opplever en økning lik den norske som resultat av sommerens filmslipp. Ifølge Billboard har salget av ABBAs musikk økt 57 prosent.

Filmens soundtrack-album går fra og med 28. juli rett inn på 20. plass på Billboard 200, lista over de 200 mest solgte albumene i USA. Dét inkluderer slagere som «Waterloo», «Fernando» og «Souper Trouper».

Også samleplaten «ABBA Gold» fra 1992 klatrer oppover på listene. Albumet klatrer fra 141. til 86. plass, med 50 prosent salgsøkning.

ABBA fortsatt golden

Dette er imidlertid ikke første gang ABBA-maskineriet evner å gi musikken fornyet suksess og økte inntekter.

Helt siden gruppens offisielle oppløsning i 1984, har de med jevne mellomrom gitt egen musikalsk merkevare jevnlige «boosts». Ifølge Forbes skal ABBA ha tjent over 16 milliarder kroner i løpet av karrieren.

Carl Magnus Palm, svensk historiker og forfatter av flere ABBA-biografier, mener likevel ønsket om utvidet musikalsk suksess trumfer pengegevinsten.

– Både Benny og Björn har blitt entreprenører med årene, først og fremst Björn, som i dag vel er mer entreprenør enn musiker. Men jeg tror ikke det er grådighet som styrer dem. De har allerede mer penger enn de behøver, sier Palm til VG.

Palm tror den tilsynelatende evige aktualiteten handler om sterke melodier, noe han mener mange savner i dagens populærmusikk.

– De fleste av dagens artister jobber mest med rytmer og produksjon, og det er ikke noe feil i det, men hos ABBA fantes det hele tiden sterke melodier – i både vers og refreng, sier Palm til VG.

Et menneskelig behov for melodier, tror han bidrar til at dagens publikum etterspør både Beatles og ABBA.

– Så lenge det ikke finnes aktuelle artister som leverer det ABBA leverte, kommer interessen for dem heller ikke til å stilne, sier Palm.

Bredt repertoar

I 1977 kom dokumentarfilmen «ABBA – The Movie», før Broadway-musikalen «Chess» tok verden med storm i 1984. Musikalen, produsert av Björn Ulvaeus, Benny Andersson og Tim Rice, blir i 2018 gjenopptatt både i London og New York.

I 1999 hadde musikalen «Mamma Mia!» premiere på West End i London, da med norske Lisa Stokke i hovedrollen. I 2008 ble musikalen til spillefilm – oppfølgeren til dagens kinoaktuelle «Mamma Mia! Here We Go Again».

Musikken fra den første kinofilmen har til sammen solgt 2.1 millioner album siden premieren i 2008, melder Billboard.

I april i år delte gruppen attpåtil nyheten om at de har spilt inn to nye låter , planlagt fremført på amerikansk og britisk TV i desember.

Som om ikke det var nok, åpnet det også et ABBA-museum i Stockholm i 2013 , før Ulvaeus gikk i bresjen for en gresk ABBA-restaurant i samme by i 2016 .