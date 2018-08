SNAKKER UT: Marte Eberson, Øystein Skar og Kristoffer Lo (t.h.), tidligere Highasakite-medlemmer. Foto: MATTIS SANDBLAD

Highasakite-bruddet: - Veldig trist at det ble sånn

MUSIKK 2018-08-30

De ble utstøtt fra bandsuksessen de nå har fått medhold i å ha hatt avgjørende roller i. Underveis har vennskap gått tapt.

Publisert: 30.08.18

– Ingrid har vært en av mine aller beste venner i ti år, og nå har vi gått fra å være veldig nære til ikke å ha kontakt. Det er veldig trist at det ble sånn, sier Marte Eberson.

Fra 2012 til 2017 spilte hun synth i Highasakite. I den perioden gikk gruppen fra å være et undergrunnsnavn til en av Norges største popsuksesser, med stort albumsalg og plassering i toppen av festivalplakatene.

I fjor skar det seg imidlertid, og bandet ble delt i to fraksjoner: Den ene med vokalist Ingrid Helene Håvik og trommeslager Trond Bersu, som startet Highasakite – og Eberson i den andre, sammen med gitarist Kristoffer Lo og keyboardist Øystein Skar.

Omkamp

Det siste året har partene slåss om retten til bandnavnet. Nylig avgjorde Patentstyret at vokalisten ikke får beholde eneretten til varemerket; på papiret tilhører det nå alle medlemmene. Håvik har fortalt VG at hun vil anke avgjørelsen.

Eberson, Lo og Skar har vært sparsomme med kommentarer til den pågående konflikten. Siden Håvik varsler omkamp, ønsker de heller ikke nå å kommentere de juridiske detaljene.

I sitt første intervju sammen siden bruddet forteller de imidlertid VG at de har jobbet med å bearbeide bruddet. Noe av det viktigste har ifølge Eberson vært å prøve å ikke ta det personlig.

– Vi har sett det beste av musikkbransjen, og noe av det mindre bra ved den, sier hun.

– Hvis man skal være bitter, tar det jo bort mye av det gode ved det som har vært. Vi føler at vi har vært tre femdeler av dette bandet de siste seks årene, og har lyst til å si takk til publikum som kom og støttet oss hele veien.

– Hvordan føles det å få sparken fra en stor suksess?

– Jeg synes det er synd fordi vi hadde det fint og spennende, med masse jobb både sosialt og kunstnerisk. Det var fint å være et kollektiv. Hvis Ingrid synes det ble for mange stemmer, og føler at hun måtte verne om den åpne kreativiteten, er dét forsåvidt noe jeg har respekt for. Men jeg vet ikke hva hun tenker.

Millionbutikk

Highasakite opererer nå som en duo bestående av Håvik og Bersu. Eberson presiserer at man må like å spille i band for å fungere i et.

– Man må tåle dagene hvor man krangler eller er uenige musikalsk, komme seg gjennom dagene hvor det ikke er lett – det er prisen for å ha det gøy med å spille med folk, dele den spillegleden. Man kan ikke tvinge noen til å være sosiale. Hvis man ikke liker det, får man heller gå for seg selv.

I et partsinnlegg til Patentstyret skriver Eberson, Lo og Skars advokat at hvert av bandmedlemmene investerte over en halv million kroner av egne midler til Highasakites turnévirksomhet i utlandet i perioden 2014 – 2016.

– Det er en del økonomiske investeringer vi har gjort, som jeg ville vurdert helt annerledes hvis jeg hadde visst at dette var et korttidsprosjekt, sier Øystein Skar.

Investeringene var med på å gjøre Highasakite til et av de mest attraktive navnene i det norske konsertmarkedet.

Selskapet Highasakite DA ble startet i 2013, og hadde 100.000 i driftsinntekter det året. I 2014 ble det omsetning på over 3,5 millioner. I 2016 var den på over 6,4 millioner.

Bandets billettinntekter for et drøyt dusin konserter i 2017 var stipulert til fem millioner kroner.

– Highasakite har vært arbeidsplassen vår i ganske mange år. Å miste arbeidsplassen og føle at ingen tar vare på rettighetene dine – det er jo ikke så gøy, og ikke så enkelt, sier Eberson.

Usikkerhet

Spliden i bandet var et faktum i god tid før Highasakite tok fatt på den innbringende festivalrunden i fjor sommer.

Underveis ble det en del bransjesnakk om lunken stemning internt og separate rom i backstageområdene.

– Hvordan var det å turnere med konflikten som bakteppe?

– Det var så mye usikkerhet. Jeg var alltid lettet da vi kom oss på scenen, for da kom vi liksom bort fra problemstillingene – og det er lettere når så mange folk står og synger med, og satte pris på oss fem som band, forteller Eberson, som sier hun hadde lite kontakt med Håvik på turneen.

– Hvordan går det økonomisk nå?

– Det går fint. Det er litt krevende, men sånn er det jo å være musiker.

Etter Highasakite-tiden har Eberson jobbet med sin far, jazzveteranen Jon Eberson. Øystein Skar har drevet med musikk for teater. Kristoffer Lo har jobbet med filmmusikk, samt med Faye Wildhagen og Motorpsycho.

– Men jeg er nok mer på jakt etter en fulltidsjobb fremover. Highasakite var jo det, med både overtid, kveld- og helgearbeid, sier Lo.

Var naive

Etter en del diskusjoner om bandets fremtid, gikk Ingrid Helene Håvik i januar 2017 til det skritt å registrere Highasakite-navnet som varemerke hos Patentstyret, med enerett for henne.

Eberson, Lo og Skar sier de ikke hadde anelse om dette. Og de tar selvkritikk for ikke å ha orientert seg godt nok om forretningsbiten av popsuksess.

– Vi starter band for å spille musikk, alt annet kommer i andre rekke. Nå har vi nok blitt litt flinkere til å se litt mer enn bare musikken, forteller Lo.

– Når man er noen-og-tjue og noen sier «vi vil gi ut musikken deres», får man jo stjerner i øynene. Samtidig har artister alltid gått på slike smeller, mener Eberson, som legger til at hun angrer på at de ikke skaffet seg bedre rådgivning da karrieren tok av.

Da de gikk inn i Highasakite, var de jazzutdannede musikere med null erfaring fra storselgende popprosjekter av typen bandet raskt utviklet seg til.

– Før jeg ble med i Highasakite var jeg med på, hm, åtte-ni plater, og hadde signert én kontrakt, ler Lo.

– Vi hadde nok med å fordøye opplevelsene og alt vi fikk være med på, sier Skar.

– Fikk dere inntrykk av å være innleide musikere mer enn bandmedlemmer?

– Nei, absolutt ikke. Vi har følt at vi alle har vært helt nødvendige for soundet vi lagde på de to platene vi er med på, sier Eberson.

– Da jeg fikk forespørsel, var det en forespørsel om å være med i et band, konstaterer Lo.

Striden til tross: De tre understreker at de ønsker Håvik og Bersu alt godt.

– Har dere noe håp om at Highasakite gjenforenes som kvintett, med dere?

– Det hadde jo vært det beste. Og det finnes en del tilfeller av både brudd og gjenforeninger i musikkhistorien, påpeker Skar.

– Handler om penger

VG har flere ganger forsøkt å kontakte Ingrid Helene Håvik for kommentar til denne saken. Hun har ikke respondert.

I et intervju med Adresseavisen tidligere i år redegjorde hun for noen synspunkter på bruddet:

– Det er hyggelige og veldig flinke folk, men måten vi jobbet sammen på i bandet fungerte etter hvert ikke for meg, sa Håvik der.

– Det er ikke strid om hvem som skal bruke bandnavnet, det er penger det er snakk om. Om de skal ha økonomisk kompensasjon for oppbygging av varemerket Highasakite. Vi er uenige om dette, men det er helt fair at de kjemper for det de føler er deres rett. Det går an å være uenig om noe, men likevel forstå hverandres synspunkt. Det er synd om dette skal ødelegge for de flotte opplevelsene vi har hatt sammen i mange år.