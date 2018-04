Norske TrollfesT droppet fra russisk festival på grunn av musikkvideo

Publisert: 22.04.18 11:09

Bandet TrollfesT gledet seg til å spille på festivalen Folk Summer Fest utenfor Moskva. Men så fikk lokale myndigheter se musikkvideoen «Sputnik».

«Folkmetal»-bandet TrollfesT har holdt det gående siden 2003, og har etter hvert fått en fanskare også utenfor Norges grense. To ganger tidligere har de opptrådt i Russland, og tidligere i år fikk de tilbud om å spille på festivalen Folk Summer Fest, sør for den russiske hovedstaden.

– Det var et fint tilbud, så vi takket selvfølgelig ja. Det er en del år siden sist vi spilte i Russland, så vi tenkte at dette skulle bli knall, sier gitarist John Espen Sagstad i bandet til VG.

Men bare en uke etter at bookingen var bekreftet fikk bandets manager en e-post fra festivalledelsen. De var blitt rådet av sin egen advokat om å kansellere TrollfesTs opptreden etter råd fra lokale myndigheter.

VG har fått tilgang på e-posten fra festivalledelsen. De hadde fått beskjed av de lokale myndighetene om at TrollfesT var «absolutt ikke anbefalt». Grunnen var musikkvideoen til låten Sputnik, som myndighetene skal ha beskrevet som vanærende og uhederlig, og at den stiller russerne i et veldig dårlig lys.

Bookingsjef Stanislav Drozdov hadde dermed ikke noe annet valg enn å avlyse bookingen, skriver han. VG har ikke lykkes å få en kommentar fra Drozdov til denne saken.

John Espen Sagstad sier bandet reagerte mest med latter da begrunnelsen for kanselleringen kom.

– Selvfølgelig er det kjipt å ikke få spille. De få gangene vi har vært i Russland og spilt så har det vært god stemning og høy vodkaføring, så dette var noe vi så frem til. Men uansett så har det blitt en morsom historie og vi kommer nok ikke til å fjerne videoen i håp om å få komme tilbake til Russland. Den store bjørnen i Øst er ikke helt på bølgelengde med humoren vår i TrollfesT.

– Gjør dere narr av russere i «Sputnik»-videoen?

– Nei, vi gjør ikke narr av russere, vi portretterer en gjeng med karakterer. Vi syns Gopnik-stilen er kul og vi er veldig fan av dansestilen deres.

Gopnik er ifølge Wikipedia et nedsettende begrep som brukes om en subkultur av unge menn og kvinner i forstadsområder, fra lavere sosiale lag.

Aage Borchgrevink i Den norske Helsingforskomiteen peker på det han kaller en kulturell hårsårhet som kan bli næret av den voksende konflikten mellom Russland og Vest-Europa.

– Dermed kan humoristiske stunts fort misforstås. Dessuten tror jeg det er en del nervøsitet hos lokale myndigheter, det er redde for at et stunt kan skaffe dem problemer fra sentralt hold. De er på alerten, og den sovjetiske mistenksomheten til fremmede er på vei inn igjen, sier han.

– Det sier jo litt om ytringsfrihetssituasjonen i Russland akkurat nå. Den er ikke god.

Borchgrevink har sett «Sputnik»-videoen til TrollfesT og sier han har vanskelig for å forstå hva det reageres på.

– Russere generelt har sans for humor, men kanskje lokalmyndighetene her er et unntak – hvis de virkelig blir støtt av en rølpete video.