OVERTAR ETTER PAPPA: I dag ble det klart at Daniel Viken (foran til høyre) overtar jobben som D.D.E-gitarist etter faren Frode som døde av kreft påskeaften. På dette bildet fra 2014 er han sammen med Bjarne Brøndbo og resten av den populære gruppen. Foto: Roger Neumann

Daniel Viken overtar D.D.E-jobben etter pappa Frode

Publisert: 26.04.18 15:52 Oppdatert: 26.04.18 16:25

Påskeaften døde gitaristen og låtskriveren i D.D.E, Frode Viken. Torsdag slapp gruppa nyheten om at sønnen Daniel overtar farens plass i bandet ut 2018.

– DDE er spesielt glad for at Frodes sønn, Daniel, i år stiller på sin fars plass på scenen. Daniel vikarierte også i tiden Frode var syk, og det er kanskje ingen andre som kunne tatt den rollen slik situasjonen er, heter det i en pressemelding fra bandet.

Videre heter det: «Gitarist og låtskriver Frode Vikens død er både tragisk og vanskelig på så mange måter for D.D.E og kunne ha satt en stopper for bandet og for videre turnévirksomhet. Det ville imidlertid vært sterkt i strid med Frodes ønske. D.D.E har derfor landet på å gjennomføre 2018 som opprinnelig planlagt med sommerturné og de tradisjonelle julekonsertene».

- Det blir nå veldig spesielt å ta plassen til Frode med tanke på at han denne gang ikke kommer tilbake, verken til heimen eller på scenen.Det er jo kort tid siden han gikk bort, og vi kjenner sterkt på savnet hver dag. Det vil også prege opplevelsen på hver eneste konsert å stå på hans plass, sier sønnen Daniel.

Den kjente låtskriveren og gitaristen døde tidlig morgen påskeaften – dagen etter at han fylte 63 år. Viken har de siste årene være rammet av kreft.

Høsten for snart seks år siden merket Frode Viken en kløe i halsen. Nesten et år senere skulle det vise seg at kløen skyldtes en ondartet kreftsvulst. Siden har han vært gjennom omfattende stråling og cellegiftbehandling – og komplikasjoner som følge av det.

Julen 2013 fikk Viken beskjed om at han var kreftfri, og og i 2014 snakket han med VG om hvordan han håndterte den tøffe tiden, og om veien tilbake.

I 2015 sto Viken igjen på scenen med bandkollegene, for første gang på halvannet år.

Men sykdommen blusset opp igjen.

– Det vil bli rart å stå på scenen og vite at Frode ikke lenger skal være ved min side, men samtidig er det godt å vite at Daniel tar plassen i år, sier Bjarne Brøndbo i pressemeldingen.

For tre dager siden la bandet ut dette innlegget på sin facebook-side :

«Takk for all omtanke og kondolanser i forbindelse med Frode Vikens bortgang. Vi er rørt over alle varme hilsener og deltakelse i bisettelsen. Vi setter også stor pris på all heder og ære som er blitt Frode til del i den overveldende mediedekningen og øvrig oppmerksomhet rundt hans bortgang.

På vegne av familien og DDE»

Det er ikke første gang Daniel Viken spiller sammen med D.D.E i stedet for faren. Høsten 2014 bidro han til at trøndergruppa gikk videre i TV-konkurransen «The Hit».

