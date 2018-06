NÆRE: Steinar Albrigtsen og Monika Nordli i 2010. Bildet av Jørn Hoel er fra 2014. Foto: SARA JOHANNESSEN/VG OG PATRICK DA SILVA SÆTHER/VG

Kona stepper inn for kreftsyk Steinar Albrigtsen

Publisert: 18.06.18 19:13

MUSIKK 2018-06-18T17:13:01Z

Det var med svært tungt hjerte at Jørn Hoel tok imot nyheten om Steinar Albrigtsens sykdom. Albrigtsens kone er rørt over å steppe inn for ektemannen.

Steinar Albrigtsen (61) meldte på Facebook lørdag kveld at han har fått kreft . Det medfører blant annet at han ikke kan turnere som planlagt med bestevennen Jørn Hoel (60).

Nå er det imidlertid klart at turneen går sin gang, med Albrigtsens kone Monika Nordli (40) som innstepper for ektemannen.

– Hvordan kom dette i stand?

– Det var vel en kjapp tanke om at oppe i de tunge dagene er det fint å finne løsninger som passer i hverdagen, og som får hverdagen til å gå videre. Da var det en idé vi fikk, sier Hoel til VG.

– Monika og jeg har sunget sammen før, både litt tilfeldig på konserter og mer planlagt studio. Hun har en fantastisk stemme. Vi prøvde nå å øve sammen, og det funket veldig bra. Så da foreslo vi det, forklarer han.

– Trist inni meg

Det var en sterk opplevelse for Hoel og ringe rundt til konsertarrangørene og fortelle om at han hadde fått vikar for Albrigtsen, og at det var Albrigtsens egen kone.

– Jeg kjente over telefonen at de fikk en følsom reaksjon. De tok stundens alvor på alvor og sa øyeblikkelig ja til forslaget. Det rørte oss alle veldig mye.

Hoel og Albrigtsen har vært venner siden de var sek-syv år gamle. Det var svært tungt for Hoel å ta imot beskjeden om at Albrigtsen har fått kreft.

– Jeg reagerte med sjokk. Vi er veldig nære kamerater, så det er rart med det. Det er selvfølgelig vondt hver gang man hører om folk som blir syke eller får en sånn heftig prøvelse. Men når det skjer med en kjær kamerat, er det ekstra vanskelig. Jeg ble veldig beveget og trist inni meg, sier Hoel og legger til:

– Steinar og jeg er Knoll og Tott, eller som «skjorta og ræva», som vi sier i Nord-Norge. Jeg krysser fingrene for at utfallet blir bra. Når Monika og jeg nå legger ut på turné, håper jeg det blir en positiv opplevelse som smitter over på Steinar. Er man omgitt av positivitet, er det lettere å bli frisk, tror jeg. Man får en grunn til å trekke på smilebåndet midt i alt det tunge.

Nordli: – Rørende

For Nordli er det med en dose blandede følelser hun stepper inn.

– Jeg kan på ingen måte gå inn og fylle denne rollen i tospannet som Jørn og Steinar har utviklet siden de var små, men vi gjør det til vår vri. Jeg har vært på mange konserter med Jørn, så jeg kjenner heldigvis til mange av låtene, sier hun til VG.

Hun forteller at både hun og ektemannen er takknemlig for at hun få muligheten til å stille opp.

– Det er veldig sterkt. Både Steinar og jeg er vanvittig rørt over denne gesten fra Jørn, for det er en gest. Det er ordentlig rørende og bekrefter det vennskapet de har hatt fra de var seks år gamle, sier Nordli.

Nordli startet artistkarrieren i 2003 og har siden den gang gitt ut flere plater og turnert sammen med Albrigtsen, som hun giftet seg med for fem år siden .

Med seg på scenen har Hoel og Nordli musikerne Ernst Nikolaisen på gitar og Alexander Pettersen på trommer og perkusjon.

Nordli og Albrigtsen møttes første gang i 2001, men det var etter at de var i studio sammen i 2007 for å spille inn duetten «A million stars» at det oppsto det søt musikk også på privaten.

På spørsmål fra VG i 2011 om hva det var han falt for hos kjæresten, svarte han:

– Hennes usnobbethet og hjelpsomhet. Hun er en flott dame, en dyktig sangerinne og en god komponist.

Jørn Hoel var forlover for Albrigtsen da paret ble smidd i Hymens lenker, samme som han var da Albrigtsen giftet seg første gang i 1995.

Albrigtsen beklaget i helgen at han må avlyse årets spillejobber, men melder at prognosene er gode, og at legene sier at han vil bli frisk igjen. Samtidig skrev han at han gleder seg til å legge ut på veiene igjen til neste år.