Astrid Smeplass om kjæresten: Tok fire måneder før første kyss

MUSIKK 2018-10-17T15:51:48Z

Artisten snakker ut om kjærlighetslivet og frykten for intimitet. – Han pushet aldri, forteller hun om sitt hjertes utkårede.



Publisert: 17.10.18 17:51 Oppdatert: 17.10.18 19:11

Mens den nye singelen «Emotion» går sin seiersgang åpner Astrid Smeplass (21) opp om nettopp følelser i en ny episode av Ida Fladens kjærlighetspodkast «Ida med hjertet i hånden» .

I fjor bekreftet Smeplass at hun hadde fått seg kjæreste , som hun nå har vært sammen med i over et år. Smeplass forteller nå om forholdet sitt til kajakkpadleren Per Christian Wessel (25) for første gang.

Popartisten forteller Fladen at paret møtte hverandre for første gang på kino, gjennom en felles venn.

– Vi kjente hverandre en stund, og var egentlig venner. Det var sikkert det som hjalp før de romantiske følelsene kom inn, og vi skjønte at det kanskje var noe.

21-åringen røper at det tok fire måneder fra de romantiske følelsene oppsto, til de ga hverandre sitt første kyss.

Astrid Smeplass er opptatt med pressedag i Stockholm og ønsker at innholdet i podkasten skal tale for seg selv, ifølge manager Halvor Marstrander.

Intimitetsfrykt

Som kjæreste beskriver Smeplass seg selv som en vanskelig person å være sammen med, på grunn av mye reising og lidenskapen hun prioriterer – musikken.

Popartisten sier at kjærlighetslivet blomstrer, men at veien til kjærligheten ikke har vært lett. Intimitet har skapt usikkerhet for henne, røper hun.

Blant annet forteller hun at hun har vært redd for at den hun dater plutselig skal legge hånden på låret hennes eller vise interesse for å være intim.

Smeplass har heller aldri turt å ta initiativ til å kysse noen, med mindre hun «på ingen måte kunne la være».

Tryggere

Spellemannvinneren er vanligvis glad i å utfordre komfortsonen, men forteller at hun ofte har opplevd datingsituasjoner som ubehagelige.

– Jeg tror kanskje det er fordi jeg føler jeg mister kontrollen på et vis, og at den intimgrensen min er langt ute. Og generelt er jeg glad i å være utenfor komfortsonen min med alt jeg gjør. Og så har jeg den intimgrensen, som kanskje har blitt ekstra viktig for meg å føle at jeg har kontroll på. Det føles veldig personlig, sier hun.

Smeplass legger til at kjæresten har hjulpet henne med å bli tryggere på intimitet.

– Han pushet aldri på å være intim. Og det tror jeg er en av de første gangene jeg har opplevd det – at noen virkelig leser meg så godt. Med andre jeg har datet før ham, så har vi jo vært intime. Det har ikke alltid føltes så bra, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har hatt litt dårlig magefølelse og skyldfølelse etterpå, og da får jeg en dårlig opplevelse. Med ham føltes alt veldig riktig på et tidspunkt. Jeg hadde blitt veldig glad i ham, og kom til det punktet der jeg måtte legge hånden min på låret hans, fordi det var ikke til å unngå.