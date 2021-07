POPYNDLING: Billie Eilish, her på et bilde fra sin virtuelle deltagelse under Brit Awards i London i mai. Foto: Richard Young/Shutterstock / Shutterstock

Billie Eilish om låt: − Har opplevd ting i livet som jeg aldri har snakket om

Billie Eilish (19) har svært blandede følelser rundt sin nye låt «Getting Older».

Den amerikanske popartisten, som snart slipper oppfølgeralbumet til braksuksess-debuten i 2019, farter fra det ene intervjuet til det andre om dagen.

Nylig figurerte hun på forsiden av sagnomsuste musikkmagasiner som Rolling Stone og Vogue – og nå har også Los Angeles Times fått popkometen i tale.

I intervjuet er låten «Getting Older» tema. Den er én av 16 låter på den kommende platen «Happier Than Ever». Mot slutten av låten synger Eilish:

«Wasn't my decision to be abused/I've had some trauma/Did things I didn't wanna/Was too afraid to tell ya/But now I think it's time».

– Vil for helvete ikke snakke

Altså handler låten om å bli utnyttet, om traumer, om å ha gjort ting man ikke egentlig ville, om å ha vært for redd til å fortelle, men å innse at tiden nå er inne.

Artisten sier til Los Angeles Times, ifølge musikknettstedet NME, at hun har vært i konflikt med seg selv når det gjelder å gi ut denne låten, men at hun vil at fansen skal få vite. Selv om det er med stor motvilje hun deler.

– Jeg har opplevd ting i livet som jeg aldri har snakket om, og jeg har heller ikke lyst til å gjøre det. Jeg vil for helvete ikke snakke om det, sier hun.

– Når jeg ikke ønsker å dele det med noen som helst, så har jeg absolutt ikke lyst til å innvie hele internett. Det er pinlig å gå gjennom noe sånt, sier 19-åringen, som mener at nettopp det er årsaken til at særlig mange kvinner – men også menn – er tause om visse opplevelser.

Prisbelønnede Eilish sier videre til avisen at hun selv ikke har gjort noe for #MeToo-bevegelsen, så vil hun nå peke på viktigheten av at unge kvinner forstår at det kan skje hvem som helst – at man blir brukt og utnyttet.

Billie Eilish: – Folk tror de vet alt om meg

Popartisten, som nylig ble rangert på femteplass over de artistene som solgte mest i USA i fjor, ønsker ikke å gi flere detaljer om innholdet i «Getting Older».

Det alvorlige teamet står altså i kontrast til tittelen på utgivelsen – «Happier that Ever». Til Rolling Stone i forrige måned uttalte Eilish at det kommende albumet gjenspeiler den hun er mer enn debutalbumet «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?».