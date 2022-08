Hva er greia med maskene? Norske musikere er ikke lengre å kjenne igjen på gaten. Det er akkurat slik de vil ha det. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Hva skjuler seg bak maskene?

Norske hitlister er overtatt av anonyme figurer. Hva er det egentlig som skjuler seg bak alle maskene?

Simen Barstad Buset

Nora Savosnick (Foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Siden tidlig mars har alle topplasseringer på VG Lista tilhørt maskerte grupper.

Ballinciaga, Beathoven, Subwoolfer, Alan Walker og Ringnes Ronny. Det er bare noen få av de maskerte artistene som har gjort inntrykk på hitlistene de siste årene. Samtidig har gjetteleken «Maskorama» gått sin seiersgang på TV-skjermene.

EUROVISION: Subwoolfer kom seg til Eurovision-finalen tidligere i vår, men hvem befinner seg egentlig bak maskene?

En ting er klart: Norge er oppslukt av maskerte kjendiser og anonyme artister.

– Vi føler oss som superhelter, forteller tre maskerte menn.

Hvorfor ønsker så mange musikere å skjule seg bak masker?

T-Section

Fra Tøyen i Oslo kommer hip-hop gruppen T-Section. I to år har den spellemannsnominerte trioen brukt heldekkende masker. Det har aldri vært aktuelt for dem å løfte på sløret.

– I hverdagen har alle på masker. Når du drar på jobb har du på deg maske. Det er masker overalt. Forskjellen med oss er at masken våre er materielle.

USENSURERT: Kabal, M4 og Enza i T-Section er kanskje anonyme, men rapper likevel usensurert om livene deres.

For T-Section er det mange fordeler ved å være anonyme. Det er spesielt kulturelle barrierer som gruppen omgår gjennom anonyme identiteter.

– Det er mye vi gjør som T-Section som vi ikke kunne gjort som private personer. Det er befriende, forteller trioen.

Beathoven

– Vi ser ikke ut som de greieste guttene i gaten, men jeg liker det.

Det sier Bravo, en tredjedel av gruppen Beathoven, som akkurat nå topper listene med låten «Sør-Afrika» sammen med Capow x 2G.

Gruppen legger ikke på skjul på at de setter pris på mystikken som maskene tilføyer.

– Vi skjønner at det er vanskelig å tro på, men maskebruken er hovedsakelig for å holde oss anonyme. Selv om vi ikke blir gjenkjent på gaten, føler vi oss fremdeles som rockestjerner, forteller gruppen.

TOPPER: Beathoven topper VG lista for tiden, og har mer materiale på vei.

Selv om de syntes maskene gir dem et hardt uttrykk, handler det hovedsakelig om noe helt annet: nemlig mote.

– Masker assosieres ikke lengre bare med bankranere. Det hadde uansett sett litt rart ut om vi hadde ranet en Circle K med disse maskene til 30.000.

Ballinciaga

– Det er for å ha friheten til å gjøre hva enn vi vil ellers enn å bare lage musikk og spille konserter.

MERKEVARE: De rosa maskene til rap/pop-gruppen Ballinciaga har for lengst siden blitt et kjennetegn.

Det svarer Ballinciaga på spørsmålet om hvorfor de bruker masker.

– Det er litt som «Hannah Montana». Du får de godene det medfører når du har på deg maskene. Så får vi også ha et privatliv.

– Det er drømmen.

Se hva Ballinciaga, en av landets mest populære grupper, forteller om maskebruken under:

– Et skille

Den maskerte trioen T-Section består av M4, Kabal og Enza. De beskriver musikken sin som «R&Trap», en blanding av sjangeren R&B og Trap-rap, og jobber for tiden med en mikstape de håper å utgi i høst.

De får ofte høre at musikken hadde vært bedre uten maskene, men der stiller gruppen seg ambivalent.

– Vi har på oss masker for å ikke bli gjenkjent. Plutselig er man ikke musiker lengre, og da er det greit å kunne legge det bak seg. Maskene markerer et skille, forteller gruppen.

HVERDAGS: En slik maske har blitt hverdags å se over hodet på norske musikere.

– De andre maskerte gruppene i Norge snakker bare tull og lager partymusikk. Musikken vår er ekte. Vi har ikke på oss masker fordi vi vil skjule noe, for alt vi gjør blir uansett uttrykt i det vi rapper om.

Selv hevder de at de lar livene deres inspirerer musikken, man akkurat hvilke liv, holder de skjult.

Gruppen oppfordrer de som er skeptiske til maskebruken å tenke annerledes.

– Prøv å sette deg i våre sko: Norge er et lite land, der alle kjenner alle. Vi gjør alt for familiene og brødrene våre, for vi deler alt utenom blod. Det er på godt og vondt.

Inspirert av Kanye

For gruppen med pallplass på VG-lista, Beathoven, handler det mer om estetikken.

– Den kriminelle greia har blitt popkultur og fashion. Vi bruker ikke masker fordi vi må, men fordi vi syns de er praktiske og fete. Det er ingen negative sider, forteller gruppen.

RÅDHUSPLASSEN: Beathoven satte fyr på VG lista tidligere i sommer. I fokus ser vi gruppemedlemmet Bravo.

Inspirasjonen henter de blant annet fra en annen listetopp, Kanye West.

– Han har tatt det som har blitt assosiert med det kriminelle, og gjort det fashion.

For maskene er nemlig ikke billige. Gruppen måtte punge ut 30.000 kroner for de spesialdesignede plaggene. Det er likevel en pris gruppen er villig til å betale.

– Maskene våre komplementerer musikken. Jeg føler vi lager bedre musikk når stilen er hånd i hanske med musikken.

IKON: Den amerikanske artisten Kanye West har lenge vært kjent for å bruke masker, men han er likevel langt fra anonym.

«Maskeekspert»

– Masker har jo nærmest blitt overrepresentert i musikknorge. Spesielt i hip-hop. Masker har nesten blitt min ekspertise.

Det forteller «maskeekspert» Marius Solberg, redaktør i YLTV. Han trekker paralleller mellom masker og tatoveringer.

– Det er generasjonelt. For noen er det hverdagskost, men for andre ikke.

Han ser primært tre grunner til at bruk av masker har tatt av som fenomen.

«MASKEEKSPERT»: Marius Solberg er redaktør i YLTV. Han er godt kjent med maske-fenomenet.

1: Skjult for mamma og pappa

– Den første handler rett å slett om at man unngår de negative sidene ved å være kjendis, sier Solberg.

– Jeg kjenner til flere som bruker masker primært fordi de vil være skjult for mamma og pappa.

Den populære og Øyafestivalen-aktuelle M Huncho fra Storbritannia er et eksempel på en internasjonal artist som bruker maske. Marius Solberg påpeker at artisten er praktiserende muslim, og at det har en sammenheng med maskebruket.

– Mange i hip-hop miljøene er praktiserende muslimer. Mye musikk er haram, og det er mye i islamsk tro som ikke er forenelig med det å være artist i 2022.

– Man får en distanse til musikk gjennom å holde seg anonym, men også et større spenn av uttrykksformer uten å nødvendigvis måtte ta konsekvensene av det. Uavhengig av religion, sjanger eller etnisitet.

2: «No Face, No Case»

– Det andre handler om uttrykket «no face, no case». Hvis man synger om noe eller gjør noe straffbart, kan det ikke spores tilbake til deg like lett. Man kan bare si at deg ikke var deg.

SKJULT BAK MASKEN: Det russiske punkrockkollektivet Pussy Riot ble internasjonalt kjent etter at tre medlemmer ble dømt til fengsel i 2012. De fremførte da vanligvis ikledd masker.

Solberg mener dette ikke har stor innflytelse i Norge, men heller i for eksempel Storbritannia eller Sverige.

–I de landene er det ikke uvanlig at politiet stenger shows og henger seg opp i tekster. Da er det greit at man fremstår anonym.

Solberg forteller at det i flere år har vært populært med bruk av masker i de respektive landenes hip-hop miljø, blant annet av denne grunnen.

3: Mote og estetikk

– Det siste handler naturligvis om den estetiske stilen, som nok kan defineres som en trend.

Solberg tror mange bruker maskene som et markedsføringstriks og som et «brand»

– Merkevarene, som tre rosa skimasker, er jo en viktig del av suksesshistoriene vi ser nå. Folk gjør det de ser at funker.

KJENT «FJES»: Ringnes Ronny har gjort inntrykk på VG lista med flere låter, men hvor stor del av suksessen skyldes maskebruken?

Men om maskene blir å se som hverdagsplagg er Solberg usikker på.

– For 5 år siden ville du kanskje blitt arrestert om du gikk med maske på åpen gate. Nå blir det jo spennende å se om skimasken tar ordentlig av som mote.

– For litt tid tilbake gjorde maskerte artister som Daft Punk og Deadmau5 det stort. Sånn som med Kanye West i dag handler det ikke å nødvendigvis være anonym, men mer om estetikken det tilføyer.

Solberg skjønner likevel godt at folk vil være anonyme, og vektlegger en drivende faktor:

– Norge er et lite land. Alle kjenner alle. Som i en norsk bygd, eller en somalisk krets. Det er kanskje ikke så fett å diskutere rap- eller russetekstene dine i familiebursdag?