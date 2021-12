MØRKT: Ringnes-Ronny gir ut et mørkt og rørende samarbeid som ble spilt inn før Hank von Hell gikk bort i november

Ukens låter uke 50: Hank von Hell, The Dogs og The Weeknd

Et mørkt og rørende samarbeid mellom Ringnes-Ronny og Hank von Hell, flere tolkninger enn en vanlig episode av «Hver gang vi møtes» samt hele to låter av The Weeknd dukker opp blant det VG har hørt denne uken.

Av Tor Martin Bøe

Trond Granlund – «Verdiløse Menn»

Trond Granlund fremfører denne 22 år gamle Joachim Nielsen-tristessen så vindskeivt og raspende følsomt at den fint kunne vært med i et alternativt «Hver Gang Vi Møtes»-univers. Heldigvis skjer ikke det. Tolkningen med fele og sag er alt annet enn verdiløs, selv om enn noe teatralsk i kantene.

Ringnes-Ronny og Hank von Hell – «Blod & Tårer»

Etter at Hans-Erik Dyvik Husby brått gikk ut av vår tidsregning, har Ringnes-Ronny fullført noe de spilte inn for en stund tilbake. Melodien er enkelt hjerneklistrende. Den skyggefulle teksten til Hank er derimot mørkere enn man nesten kan tåle, spesielt nå i etterkant. Det eneste er at den slutter så brått. Det er jo et slags smertelig poeng i seg selv.

24KGoldn – «More than Friends»

Oppstemt musikalglede fra Golden Landis Von Jones. Som i samme grep både hyller og kopierer Biz Markies legendariske «Just A Friend». Men uten hans sentrale gitarist Omar Fedi på produsentsiden blir det mer jovialt enn optimalt. Blir nok uansett en TikTok-hit.

The Dogs – «Melt»

Denne Kristopher Schau-anførte sekstetten pleier å åpne året med albumutgivelse. Men alt er forskjøvet i 2021. The Dogs sitt 11 (!) album kommer ikke før i mars. Denne forsmaken er til gjengjeld en av deres sterkeste låter noensinne. Der spesielt et melodiøst munnspilldrevet mellomparti som kan få ørene til å smelte.

Ingeborg – «Var dette alt»

For en uke siden kom hun endelig ut av Bamsen i «Maskorama». Her har hun med blant annet Ramón Andersen («Smil pent» på TikTok) på en produksjon som ikke handler om irritasjonen over å ikke vinne. Mathias Bodins produksjon er akkurat penskitten nok, Ingeborg synger godt, men låten stiller dessverre sitt egne spørsmål tilbake: Er dette alt?

Sleaford Mods – «Don’t Go»

Covernes uke i innboksen. Ikke bare julesanger. Både Fountains of Wayne og Simon & Garfunkel har nye cover til jul. De er begge ganske intetsigende. Den helt unike Nottinghamduoen Sleaford Mods bryter derimot Yazoos åttitallsperle «Don’t Go» ned til noe helt eget. Blir det «Don’t you want me baby» neste gang?

Aaliyah og The Weeknd- «Poison»

Å høre Aaliyahs stemme dukke opp på en helt ny låt på tampen av året burde egentlig bejubles over hele kloden. Men når Abel Tesfaye roter seg inn i dette, og samtidig mer eller mindre fremhever seg selv (Aaliyah-opptaket høres ut som noe som er samplet fra en klokkeradio) blir «Posion» giftig på alle de gale måtene.

FKA twigs og The Weeknd – «Tears in the Club»

De som synes det aldri kan bli nok The Weeknd har litt av en uke. Her slipper han bare til med et sleipt og nesten parodisk vers innimellom FKA Twigs allestedsværende ideer, som er litt unødvendig rotete. Samtidig er låttittelen er så dønn Abel Makkonen Tesfaye at det nesten blir parodisk.

Braaheim – «All Night Long»

Martin Bråten og Christopher Åsheim fortsetter å lage passe tomme cover av fortidens hits. Tidligere har de brutt ned Belinda Carlisle og Enrique Iglesias til afterskistemning. Nå er det Radioresepsjonens Lionel Ritche-favoritt som brekkes om, fortere ned enn du kan si party, karamu, fiesta, forever. Bombesikker på at denne kommer til å spilles på altfor mange ulovlige romjulsfester. Både med og uten ski.