TO BARN: Kona Kelsey Hardwick og avdøde Tom Parker fikk to barn sammen. Onsdag døde han etter å ha vært uhelbredelig syk siden 2020.

«The Wanted»-stjernen er død – hylles for sin åpenhet

Onsdag døde «The Wanted»-stjernen Tom Parker av hjernekreft. Nå hylles han for sin åpenhet og for å ha gjort en «fantastisk jobb» med å rette oppmerksomheten mot sykdommen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver BBC.

– Tom var en fantastisk talsperson og han valgte å rette oppmerksomheten mot manglende støtte til denne sykdommen, sier lederen av National Brain Appeal, Theresa Dauncey, til frokost-TV på BBC.

I en podkast som er omtalt i BBC i oktober slo han fast at «det er et behov for en massiv forbedring i kreftbehandlingen i Storbritannia». Han fortalte også at han var sjokkert over behandlingen pasienter med hjernekreft får.

Helt til det siste nektet Tom Parker å la den livstruende hjernekreften få plass i livet sitt.

– Jeg har barn, jeg har en familie. Jo mer jeg tenker på det, jo verre blir det bare, fortalte han i et intervju med BBC.

– Vi er knust, skriver kona Kelsey Hardwick på sin instagram-profil.

Han stilte opp på intervjuet med BBC i forbindelse med en veldedighetskonsert til inntekt for kreftsaken i Royal Albert Hall i fjor høst, En konsert kreftsyke Parker selv hadde tatt initiativet til.

I 2020 bare to uker etter at det ble kjent at Parker var uhelbredelig syk, ble han pappa for andre gang. For selv om artisten visste at svulsten ikke kunne opereres bort, og at kreften er uhelbredelig, ga han aldri opp håpet.

– Jeg skal fortsatt være her. Jeg skal bekjempe dette, sa han flere ganger.

«The Wanted» var for øvrig blant artistene som opptrådte på VG Lista Topp 20-showet på Rådhusplassen i Oslo i 2013.

Etter at The Wanted tok pause i 2014, har Parker blant annet spilt i sceneoppsetningen av «Grease» i hjemlandet. Han har også kokkelert seg til semifinalen i «MasterChef».