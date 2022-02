VANT: Subwoolfer, her med sin talsmann, musikkprodusent Carl-Henrik Wahl, til venstre.

Melodi Grand Prix-vinnerne Subwoolfer holdes hemmelig for artistorganisasjoner verden rundt

Identiteten er så hemmeligholdt at organisasjoner som gir dem penger ikke er informert om hvem Subwoolfer er. Den anonymiteten bør MGP-vinnerne kjempe for, mener en manager med erfaring fra maskert artisteri.

Av Thomas Talseth

I tråd med spådommene tok Subwoolfer seieren i Melodi Grand Prix-finalen lørdag kveld.

Der ble det samtidig klart at deres talsperson og «tolk» er musikkprodusenten Carl-Henrik Wahl.

Men ellers holder de fortsatt sin identitet skjult – en strategi de etter alt å dømme vil prøve å videreføre frem til Eurovision Song Contest i Torino i mai.

Blant tiltakene de har iverksatt for ikke å bli avslørt, er å bruke sine artistpseudonymer i krediteringsoversikten på strømmeplattformene. Der vil man vanligvis finne navn på både utøvere, låtskrivere og teknisk personell.

I krediteringen for «Give That Wolf A Banana» er det enkelte steder oppgitt ett «ordentlig» navn: Jonas Kroon, en svensk produsent med studio i Oslo. Han har ifølge krediteringen mikset vinnerlåten.

Kroon har i nyere tid laget musikk med både Ylvis og Gaute Ormåsen – tippet som mulige subwoolfere – og en rekke andre norske artister. Han har ikke besvart VGs forespørsel om kommentar.

– Kommer ikke på lignende

Subwoolfer har også tatt grep overfor organisasjoner som sørger for at artister og låtskrivere får rettighetspenger for bruk av materialet deres.

Vederlagsbyrået Gramo samler inn penger til utøvende kunstnere og produsenter for kringkasting og offentlig fremføring av musikk.

Deres kommunikasjonssjef Rita H. Mamelund sier at ingen i Gramo per nå er orientert om hvem Subwoolfer er.

– Foreløpig er det bare aliasene som figurerer i all rapportering, også til oss, forteller Mamelund.

Hun gjør det klart at dette er en sjelden manøver i bransjen.

– Jeg personlig kommer ikke på lignende historier hos oss.

Mamelund forteller at det er tre års foreldelsesfrist på vederlag fra Gramo. Ergo har Subwoolfer god tid til eventuelt å avsløre seg selv og kreve sin rett.

– Skulle innspillingene generere vederlag av et visst omfang, regner jeg med at vi etter hvert får vite hvem de er, ler hun.

Hemmelig for medlemmer

Norske TONO forvalter rettigheter på vegne av låtskrivere. Siden TONO i motsetning til Gramo også samler inn penger fra strømmetjenestene, har de allerede nå kroner og øre å utbetale til Subwoolfer.

Følgelig er det enkelte i TONO som vet hvem som har skrevet «Give That Wolf A Banana». Ifølge krediteringen på strømmetjenestene, oppgitt av plateselskapet Universal, er det de samme som synger og har produsert sangen, altså «Keith», «Jim» og «DJ Astronaut».

– Det er bare noen få i TONO som vet hvem som står bak pseudonymer, sier kommunikasjonssjef Willy Martinsen.

Dersom låtskriverne bak «Give That Wolf A Banana» ikke hadde brukt pseudonymer, ville det medført betydelig større sjanse for lekkasje.

Martinsen forteller at informasjonen da ville vært tilgjengelig både for TONOs 37.000 norske medlemmer, samt over tre millioner medlemmer av TONO-lignende opphavsrettsselskaper internasjonalt.

– Vi har en medlemstjeneste hvor man kan søke opp alle låter i verdensrepertoaret og se hvilke som er rettighetshavere i dem.

Ifølge Martinsen er det kun TONO, og ingen av de tilsvarende utenlandske selskapene de samarbeider med, som kjenner Subwoolfers identitet.

– Utenlandske selskaper sender penger direkte til oss, og så avregner vi videre, sier han.

– Gjorde en feil

Aslak Klever driver managementet Popular Demand, som har en rekke hitprodusenter i stallen.

Blant dem er Kristoffer Tømmerbakke, kjent som halvparten av duoen Erik og Kriss – som også nevnes av flere i diskusjonen om hvem Subwoolfer kan være.

Klever avviser at noen av hans klienter har med prosjektet å gjøre. Han tar imidlertid av seg hatten for MGP-vinnernes anonymiseringsmanøvre.

Å skjule metadata på strømmetjenestene gjorde nemlig ikke Klever selv da han i 2017 lanserte et annet pseudonymbasert artistnavn, Kamferdrops.

Det endte med at Dagbladet avslørte Kamferdrops’ identitet – vokalist Heidi Musum, produsert av Tømmerbakke.

– Der gjorde vi en feil. Vi tenkte aldri så langt, og visste ikke at det skulle bli så stort heller, sier Klever.

I Norge gikk Kamferdrops kun til 33. plass på VG-lista med sin coverversjon av Ole Ivars-slageren «Jag trodde änglarna fanns».

I Sverige, der avsløringen ikke ble noen stor sak, gikk låten derimot helt til annenplass på den offisielle hitlisten.

– Jeg tror det prosjektet hadde levd lengre hvis vi hadde klart å holde det hemmelig lengre, sier Klever.

– For Subwoolfer tror jeg spekulasjonene blant folk og medier bare er bra.