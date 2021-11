Se dokumentar: «7 Years of Lukas Graham»

Han sto bak monsterhiten «7 Years», som nær sagt hele verden sang på. Men for danske Lukas, oppvokst i Christiania, betyr familien mer enn all suksessen. Likevel har han fått høre at han takler sorgen på feil måte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Med over et halvt år på VG-lista er det trygt å si at popsensasjonen Lukas Graham tok Norge med storm. Livet ser ut til å gå på skinner for frontfigur Lukas Forchhammer, og hver gang han setter seg et nytt mål – klarer han å oppnå det. Men å gå fra dansk popmusiker til internasjonal superstjerne er krevende, særlig hvis man samtidig har ambisjoner om et «normalt familieliv». Fra et øyeblikk til det neste kan drømmen bli til et mareritt.

VG har kun rettigheter til å vise «7 Years of Lukas Graham» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.