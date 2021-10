MISTET MYE, TJENTE MYE: Alan Walker.

Million-nedtur for Alan Walkers selskaper

Omsetningen ned fra 113,5 millioner til 51 millioner til sammen, men fortsatt solid sluttsum for EDM-stjernen.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Allerede i fjor sommer varslet 24-åringens manager at selskapet Alan Walker Concerts ville miste rundt 100 millioner i omsetning som følge av pandemien. Artisten har til vanlig et stort og innbringende internasjonalt konsertmarked å boltre seg i.

Nå foreligger regnskap for selskapet, som viser knappe to millioner kroner i inntekter for 2020, mot 16,9 millioner i 2019.

ROLIG LIVE-ÅR: Alan Walker, her i Oslo Spektrum i 2019.

Resultat før skatt ender på 891.000 i minus – mot 4,8 millioner i pluss året før.

16 mill i utbytte

Langt større tall figurerer i det andre selskapet Alan Walker eier hundre prosent, Alan Walker AS.

Som først omtalt i Finansavisen gikk omsetningen der ned fra 96,6 millioner i 2019 til 49 millioner.

Resultat før skatt er på 24,8 millioner, mot 38,9 millioner i 2019.

Det er tatt ut et tilleggsutbytte på 16 millioner i Alan Walker AS.

De to selskapenes samlede kostnader gikk ned med nesten 42 millioner, fra 69,4 millioner i 2019 til 27,7 millioner i 2020.

De økonomiske fremtidsutsiktene for Walker er antagelig gode; for tiden figurerer han i en ny Coca Cola-kampanje.