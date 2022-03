KJEDER SEG: Charlie XCX kjeder seg slik at hun nesten sovner på pressebildene.

Albumanmeldelse Charlie XCX - «Crash»: Popgeniet slumrer

Charlie XCX prøver å se hvor langt hun kan strekke den kommersielle strikken. Men ender opp med å kjede seg litt for ofte på veien.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

ALBUM: POP

Charlie XCX

«Crash»

(Asylum/Warner)

«What you want, I ain’t got it», hevder Charlie XCX på «New Shapes, og treffer overraskende godt. 29-åringens nydelig snirklete og perfekt vrange karriere virker nemlig å være basert på å aldri gjøre akkurat det som er forventet.

Selv om dette albumet har forhåndserklært seg gjennom en lite subtil tweet om om det hyperkommersielle, er det tildels manglende nytekning som preger helheten.

«New Shapes» er for eksempel det andre samarbeidet med alltid like solide Christine and the Queens. Muligens ikke et bevis på fantasiløshet, men definitivt latskap. Og altfor repetitivt fra en av de mest sentrale poputbryterne det siste tiåret.

Allerede i 2012 hjalp Charlotte Emma Aitchison den svenske duoen Icona Pop til sin, sic, ikoniske status med «I love it». Ti år senere er den fremdeles et poppunkete ikon. Mens 29-åringen har gått gjennom en karriere som er like motstrøms, som den er kommersielt genial.

På forrige album fikk hun med seg Troye Sivan i å savne nittitallet («1999»).

I 2022 forsyner hun seg grovt av både nitti- og åttitallet.

«Lightning» kan minne om New Orders «Bizarre Love Triangle». «Good Ones» har minst noen bassgram av Eurythmics «Sweet Dreams» i seg. Slik surrer hun seg over i en virkelighet der man ikke helt vet om dette er en remiks av virkeligheter eller bare mangel på fantasi.

Norske Caroline Ailin, som har stått bak Dua Lipa største hits, bidrar på fjorårets synthwaveøyeblikk, «Good Ones», som selvsagt også har fått plass her. Dua Lipas produsent på de samme hitsene, Ian Kirkpatrick, får også prøve seg, men klarer ikke å gjenskape samme magi.

Generelt er det også utfordringen. Produksjonen er solid og konsis, men for mange låter virker å ikke ville noe sted. Hennes «kreative leder», Alexander Guy Cook er for eksempel avspist med to låter. Det er muligens slike grep som gjør at «Crash» føles mer som et miksalbum, der låtene ikke helt virker å alltid bo i samme galakse.

For eksempel den genialt ublu interpoleringen av to dansegulvhits fra hvert sitt tiår: Septembers «Cry For You» (2007) har blitt til «Beg for you». Mens «Used to Know Me» lener seg så tungt på klassikeren «Show Me Love» (1993) at låtskriverne Fred McFarlane og Allen George er kreditert.

Coveret blunker for øvrig til David Cronenberg-filmen «Crash». En fortelling som handler om folk som kjeder seg mye at de kræsjer biler for å føle noe.

Om dette fortsetter, er fort Charlie XCX på vei mot noe lignende.