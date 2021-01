Sånn lokker Synne Vo fans på TikTok

Pop-nykommer Synne Vo (22) var skeptisk til TikTok. Nå er det der hun har sine mest trofaste følgere.

Synne Vorkinn, som hun heter, skriver flust med egne låter. På TikTok gjør hun i tillegg suksess med å tolke andres hitlåter på dialekt.

I dag har Synne nær 13.000 følgere på TikTok, langt flere enn på Instagram og Facebook.

– Frem til før jul var jeg ikke så stor fan av TikTok. Da plateselskapet oppfordret meg til å legge ut noe, var jeg derfor litt negativ. Jeg trodde TikTok var mest for trender og danser. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle kunne promotere musikken min der, forklarer Synne til VG.

FACETIME: Synne Vo i videointervju med VG. Foto: SKJERMBILDE

I november ga hun det likevel et forsøk. Synne hadde spilt inn et Astrid S-cover på norsk, og det postet hun. Siden har hun postet flere Astrid-tolkninger, som til sammen er sett mange hundre tusen ganger.

Også Astrid selv har skrevet under: «Guuuud så fint!!!».

– Når noe gjør det bra på TikTok, så spres det veldig fort, sier Synne.

SKRYT: Astrid S kommenterte Synnes snutt. Foto: SKJERMBILDE

Synne engasjerer også med norske tolkninger av stjerner som Noah Cyrus, Olivia Rodrigo, Robyn og Sasha Sloan.

– Jeg tenkte at hvis jeg skal bruke TikTok til å «showcase» meg selv, så må det jo høres ut som meg. Selv om det er andres låter, føler jeg at jeg legger mye personlighet i det når jeg skriver om til egen dialekt.

– Frister det ikke å nå ut til et internasjonalt publikum på et så åpent forum?

– Det er den norske musikken som gjør at jeg skiller meg ut. På engelsk ville jeg blitt som en million andre. Men ja, det er både en styrke og en svakhet, for jeg begrenser publikumet mitt. Samtidig er dette min identitet, og det er jeg tilfreds med.

POPKOMET: Synne Vo, her hjemme på sitt eget soverom, der hun spiller inn sine videosnutter. Foto: Thor Håkon Ulstad

Lesja-jenta har oppnådd mye siden hun deltok i «Idol» i 2018. Hun har gjort ferdig utdannelse innen musikkproduksjon på Limpi på Lillehammer, sunget filmlåt til «Børning 3» og fått platekontrakt med Warner.

Nylig høstet hennes nye singel «Ett Minutt» en femmer på terningen i VG.

– Jeg fikk melding fra mamma, som sa: «Der ser du, det er ikke bare pappa og jeg som synes du er flink», sier en leende Synne, som tror at mange kan ha fordommer mot gudbrandsdalsdialekten ved at de kobler den til «bygda».

– Ikke at det er negativt i seg selv, men jeg vil vise at selv om jeg er gudbrandsdøl, så bor jeg i byen og skriver låter om tenåringsliv.

TikTok-snuttene filmes hjemme i kollektivet på Majorstua i Oslo, som Synne deler med musikervenner.

OSLO: Synne Vo flyttet til hovedstaden i fjor høst. Foto: ROBIN BØE

Både Synnes egne sanger og de andre tolkningene handler ofte om kjærlighetssorg. Selv om mye er basert på egne erfaringer fra tilbake i tid, er låtskriveren lykkelig forelsket.

Hun deler imidlertid ikke mye av privatlivet i sosiale medier.

– Jeg verner om dem rundt meg. De har jo ikke valgt offentligheten, sier Synne – som kun har ett bilde av seg og kjæresten Ola (21) på Instagram. Det får VG vise:

Synnes freidige versjon av skotske Nina Nesbitts TikTok-stunt «Letter To The Ladies», har 224.00 visninger.

«Hvis du veit han e kje bra for de – så klapp, hvis han si te de han vil kje ha no fast, men fortsatt dukke upp på natte, gje de aldri en orgasme, og du veit han e’kje bra for de – så klapp».

– Den teksten ble jeg fornøyd med, men jeg gjorde det med glimt i øyet. Noen kommenterte at det var teit, men det tåler jeg. Det er ikke noe stikk mot menn, bare en oppfordring om ikke å la seg behandle dårlig.

Synne har alltid vært interessert i musikk. Men det var lege hun skulle bli.

– Om medisinstudiet er skrinlagt for godt, vet jeg ikke. Denne bransjen er uforutsigbar, så om jeg finner jeg ut at dette ikke gjør meg lykkelig, så kanskje jeg snur.

At corona skulle sette stopper for livespilling også i 2021, var hun uforberedt på.

– Det har vært et skummelt år økonomisk, men jeg har troen på at det skal bli bedre.

BARNEBILDE: Synne (t.v.) har elsket å synge fra hun var liten. Her som syvåring sammen med lillesøster Hedda. Foto: Vidar Heitkøtter

Da Synne som 12-åring søkte seg til Warner i arbeidsuken, kunne hun ikke forutse at hun åtte år senere skulle tilhøre stallen.

– Venninnen min og jeg lot som vi hadde platestudio. Vi kjøpte gullrammer og laget trofeer. Men den uken i Oslo ble jeg mest satt til å lufte hund og lage lunsj. Det er veldig gøy å se tilbake på.