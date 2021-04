KJENDISPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på premieren til YouTube-serien «Justin Bieber: Seasons» i Westwood i januar i fjor. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / AFF

Bieber om året etter bryllupet: − Mangel på tillit

Justin Bieber (27) og Hailey Bieber (24) har det bedre sammen nå enn helt i starten av ekteskapet

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Popstjernen og modellen giftet seg i oktober 2018. Den gangen kom nyheten ganske overraskende på. Selv om de to hadde kjent hverandre i ti år, hadde de kun vært et par i noen få måneder da de lovet hverandre evig troskap i retten i New York.

De arrangerte et mer tradisjonelt bryllup ett år senere. Nå betror Bieber til bladet GQ at den første tiden som mann og kone var preget av utrygghet fra hans side.

– Det første året som gift var veldig vanskelig, sier han og begrunner det med at mye av årsaken var tidligere traumer.

– Det var rett og slett mangel på tillit. Alle disse tingene som man ikke ønsker å innrømme overfor den man er sammen med, fordi det er skremmende. Man vil jo ikke skremme dem vekk med å si «jeg er redd».

Den kanadiske popartisten forteller at det første året var som å «gå på eggeskall», men at de i dag har det mye bedre.

Bieber, som i et annet intervju nylig forklarte hvor viktig det er å sette av tid til privatliv, opplyser at han og kona er blitt flinke til å skape verdifulle øyeblikk sammen.

– Vi bygger minner som par, og som familie. Det er nydelig at vi har det å se frem til, sier 27-åringen.

Han har savnet nettopp det tidligere i livet.

– Jeg hadde ikke denne spesielle personen, en å elske og vie livet mitt til. Men nå har jeg det.

2018: Justin og Hailey hadde kun vært gift litt over en måned da dette bildet ble tatt på en hockeykamp i Toronto Foto: Chris Young / The Canadian Press

Bieber har gjentatte ganger hintet om barn, både i intervjuer og i egne sosiale kanaler. Han forteller til GQ at barn står på planen, men «ikke akkurat nå».

Superstjernen, aktuell med albumet «Justice», utbroderer også hvor langt nede han var i den tiden han ruset seg. Blant annet forteller han at livvaktene hans på ett tidspunkt var så bekymret at de begynte å gå inn på soverommet hans om natten for å sjekke om han hadde puls – om han var i live.

– Jeg hadde oppnådd all denne suksessen, men lengtet likevel etter mer. Jeg var trist og hadde det vondt. (...) Narkotikaen ble brukt som bedøvelsesmiddel for å få meg gjennom dagene.