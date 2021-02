HET PÅ MARKEDET: TIX. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

TIX gikk glipp av en million i corona-kompensasjon

Oppga inntektstap på over tre millioner for sommeren 2020, men fikk begrenset støtte som følge av selskapsform.

I januar 2020 holdt Andreas Haukeland (27), bedre kjent som TIX, to utsolgte konserter på én kveld på Sentrum Scene i Oslo.

Det så ut som starten på et innbringende konsertår for artisten. Slik ble det så klart ikke.

Men der en rekke av Norges største artister har fått omfangsrik kompensasjon for corona-kansellerte konserter i fjor, ble det en mer slunken offentlig støtte for TIX.

Ifølge hans søknad om kompensasjon til Norsk Kulturråd, hadde han 13 planlagte konserter i Norge i perioden mai-august.

Snittinntekten per konsert var på 245.000 kroner. Beregnet omsetning kom dermed på 3.185.000.

Av dette kunne TIX, før pandemien brøt ut, se frem til 1.743.000 i netto inntekt for showene.

I tråd med kompensasjonsordningens forskrift kunne han dermed fått utbetalt halvparten av beregnet omsetning, altså 1.592.500 kroner – dersom han hadde hatt sin virksomhet organisert i et aksjeselskap.

Satte tak

Imidlertid opererer TIX med et enkeltpersonsforetak, Haukeland Music.

I kulturdepartementets kompensasjonsordning ble det satt et tak på 426.593 kroner i kompensasjon for selvstendig næringsdrivende. Og det ble summen TIX fikk for de 13 avlyste konsertene.

Ifølge kulturrådet ble maksgrensen satt fordi selvstendig næringsdrivende også har en egen næringsordning de kan søke på, via NAV.

TIX’ selskap har ikke søkt støtte derfra.

Norsk Kulturråd presiserer overfor VG at TIX’ søknad og dokumentasjon ville blitt gjennomgått av revisor dersom han hadde hatt et AS, siden han da potensielt ville vært berettiget til kompensasjon på over én million.

Alle artistsøknader på over en million ble sendt til revisjon. De aller fleste ble godkjent uten avkortning.

Vil ikke utnytte

Ifølge skattelistene hadde artisten fra Bærum en skattbar inntekt på litt over 6,6 millioner i 2019, en økning på 2,1 millioner fra 2018.

Ifølge TIX er det ikke noen krise for ham å gå glipp av en drøy million i kompensasjon.

– Det går helt fint, det er nok andre som trenger det mer enn meg, sier han.

– Vi nordmenn er privilegerte som i det hele tatt får støtte, og det er ikke om å gjøre å utnytte kompensasjonsordningene – det er om å gjøre å dele på godene, slik at flest mulig klarer seg.

Eventuelt skifte av selskapsform har han ikke vurdert ennå, forteller han.

– Jeg tenker mest på hva slags musikk jeg skal utgi den neste tiden.

TIX-feber

Artistens kontraktfestede snittomsetning på 245.000 sommeren 2020 plasserer ham prismessig i omtrent samme landskap som D.D.E., Rotlaus og Kari Bremnes.

Siden fjorårets konserter ble booket har imidlertid TIX’ verdi på livemarkedet etter alt å dømme steget betydelig.

En lang rekke låter på toppen av listene medførte at han ble fjorårets mest populære artist i Norge på Spotify.

Nylig vant han også Melodi Grand Prix, og han er dobbeltnominert i Spellemannpris-kategorien «årets låt».

Artistens utsagn om sin psykiske helse, og debatt om både MGP-anmeldelser og TIX’ omdiskuterte russebuss-hits fra få år tilbake, har også ført med seg enorm oppmerksomhet rundt ham i media.

TIX ønsker ikke selv å spekulere i sin nåværende markedsverdi, og henviser til sitt bookingselskap Artistpartner.

– Kurven endres jo, vi snakker om en forståelig oppgang, sier Marcus Nilsen Ulstad, TIX’ agent i Artistpartner.

Han er imidlertid usikker på om de vil få muligheten til dra nytte av dette i år, all den tid situasjonen for festivalsesongen og konsertvirksomhet generelt er usikker.