Plateanmeldelse: Astrid S – «Leave It Beautiful»: Balansekunst

Mørke skyer driver innover pophimmelen på den vellykkede debutplaten til Astrid S.

Astrid Smeplass har tatt seg god tid med debutalbumet sitt. «Leave It Beautiful» kommer hele syv år etter at hun brøt den norske lydmuren i «Idol» – og to og et halvt etter at hun ble kåret til «Årets Spellemann». På veien hit har sangene hennes for lengst bikket en milliard avspillinger.

«Leave It Beautiful» er med andre ord ikke en svenneprøve i noe annet enn en symbolsk forstand. Likevel mer enn anes det at noe har stått på spill under innspillingen, som har funnet sted i Stockholm og Los Angeles det siste året, med den svenske produsentduoen Jack & Coke bak spakene.

Tre av ti sanger er sluppet i forkant. Av disse stikker lettbeinte (og nydelig titulerte) «It’s OK If You Forget Me» seg ut som den sterkeste. Til sammenligning blir åpningssporet «Marilyn Monroe» i overkant spinkel og banal, både som låt og pop-metafor. Den påfølgende oden til en fylleromanse, «Can’t Forget», er like ukomplisert, men glir mer naturlig.

«I’m starting to think I’m a psychopath», synger hun på «Obsessed» – en av flere låter på «Leave It Beautiful» som dytter prosjektet i en ny og mørkere retning, melodisk så vel som lyrisk. «Hits Different» og «Airpods» byr på knudrete, minimal elektropop som trekker tankene mot en Robyn i kranglevorent og fandenivoldsk lune. Denne retningen er det bare å håpe Smeplass utforsker videre.

Balansert mot dette mer kantete uttrykket samler det avsluttende tospannet «If I Can’t Have You» og tittelsporet platens tematiske tråder med klokkeren bittersødme. Tekstene er jevnt over gode og personlige, og et effektivt lydbilde løfter allerede overbevisende melodier.

Enkeltstående hits er nok fortsatt den hardeste valutaen i universet Astrid S opererer innenfor, og det er ikke nødvendigvis så altfor mange av dem på «Leave It Beautiful». Ingenting tyder imidlertid på at hovedpersonen bryr seg nevneverdig om akkurat dét. Da er det liten grunn for oss andre til å gjøre det heller.

BESTE LÅT: «Hits Different»

Publisert: 15.10.20 kl. 23:01

