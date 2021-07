MÅNELYST: Måneskin, årets italienske vinnere av Eurovision Song Contest, er ett av navnene som er klare for Tons of Rock i 2022 - en festival som ikke ble arrangert i fjor, men som likevel gikk nær 33 millioner i overskudd. Foto: Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN

Rekordår for avlyste Tons of Rock: 32,8 millioner i pluss

Tross en avlyst festival og tilnærmet null aktivitet i 2020, kan Tons of Rock bokføre seg med 32,8 millioner kroner i overskudd.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det viser 2020-regnskapet til Tons of Rock AS fra Brønnøysundregistrene. Samtidig skyter egenkapitalen i været fra fattige 135.000 i 2019 til 25, 7 millioner.

Fra å være en festival i store økonomiske problemer med en negativ egenkapital på 1, 3 millioner kroner så sent som i 2018, er Tons of Rock nå en av landets «rikeste» festivaler.

les også Rekordkompensasjon til konsertarrangør All Things Live: Fikk 36,4 millioner kroner

Årsaken er selvfølgelig Regjeringens kompensasjonsstøtte for avlyste arrangementer i 2020. Der fikk Tons of Rock bevilget rekordstore 36,1 millioner kroner, og med utgifter på 5,7 millioner mot 67,1 millioner året før gir det håp om en fin fremtid for festivalen på Ekebergsletta i Oslo.

Den er for øvrig avlyst også i sommer, men både Iron Maiden og Eurovision-vinnerne i Måneskin har meldt sin ankomst i 2022, sammen med blant andre Faith No More og Mastodon.

VG har forsøkt å få en kommentar fra daglig leder i Tons of Rock, Martin Nielsen, fredag, for å høre hvordan festivalen tenker å disponere det pene overskuddet - uten å lykkes. Nielsen representerer majoritetseieren Live Nation i Tons of Rock-styret.

Som regjeringsansvarlig for kompensasjonsordningen skriver kulturminister Abid Q. Raja i en epost til VG at han «legger til grunn at Kulturrådet har fattet vedtak etter forskriftens ordlyd, og som det fremgår av denne kunne det i perioden 1. mai til og med 31. august 2020 søkes om kompensasjon for netto tapte billettinntekter og merutgifter.

– Dette er altså kompensasjon for tapt inntekt, og det er derfor ikke lagt føringer for hva kompensasjonen kan brukes til, skriver Raja.

Det skapte oppstandelse sist høst da Tons of Rock og flere andre store norske festivaler mottok rekordutbetalinger i et år da all aktivitet var nedstengt og kostnadene dramatisk kuttet da avlyst-skiltene blinket over hele Norge under corona-pandemien.

Blant annet gikk festivalnestor Toffen Gunnufsen ut i VG med sterk kritikk av kompensasjonsordningen, for eksempel der forskriften krevde at søknadene skulle være basert på snittall fra de tre siste årene.

Tons of Rock var en av flere festivaler som ikke krysset av her, selv om den har vært arrangert siden 2014.

– Ved å åpne opp for å ta utgangspunkt i budsjettet, blir det ord mot ord. Du kan skrive det tallet du vil, sa Gunnufsen til VG.

Arrangører kunne nemlig ifølge forskriften få støtte etter snittresultatet for sommermånedene de tre siste årene, eller inntil budsjettert resultat for 2020.

Thomas Hansen i kulturrådet bekrefter kulturministerens opplysning om at det i forskriften for kompensasjonsordningen ikke er lagt noen føringer for hvordan midlene derfra brukes.

– Ordningen er ment å kompensere for inntektstap og merutgifter man har hatt som følge av pandemien. Overskuddet de (Tons of Rock) nå har bokført, er nok det samme som de ville ha fått i et normalår, og det er nettopp hensikten med ordningen, sier Hansen.

Tons of Rocks resultat før skatt de siste tre årene før avlysningen i fjor var på 3, 4 millioner i 2019, minus 2,1 millioner i 2018 og 1, 1 million i 2017.

Det er likevel gjort en viktig endring i forskriften til kompensasjonsordningen for første halvår 2021.

– Det er i kompensasjonsordningen for perioden 1. januar til 30. juni 2021 lagt til en bestemmelse i forskriften om at kompensasjonen ikke kan gi et positivt ordinært resultat før skatt i kompensasjonsperioden. I så tilfelle vil kompensasjonen avkortes, skriver Raja.