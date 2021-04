POPKOMET: Olivia Rodrigo, her i «High School Musical: The Series». Foto: Fred Hayes / Disney+

Flere spekulasjoner rundt Olivia Rodrigos nye låt

Etter knallsuksessen med førstelåten «Drivers License», har det vært skyhøye forventninger til 18-åringens neste sang. Nå er den her.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Rodrigo slapp «Deja Vu» torsdag. Det gikk ikke lang tid før fansen begynte å analysere teksten, som også denne gangen handler om at eksen har funnet en ny.

Mange mener at også «Deja Vu» gir uttrykk for å handle om ekskjæresten Joshua Bassett (20), som Rodrigo spiller mot i «High School Musical: The Series» på Disney+, og hans nye skuespillerflamme Sabrina Carpenter (21).

Popjuice er blant mediene som omtaler det de mener er en klar kobling til trekantdramaet Rodrigo synger om i «Drivers License», låten som har toppet i ukesvis både i USA og resten av verden, og som ikke har rukket å dale noe særlig før hun nå lanserer oppfølger.

Ikke minst blir det lagt merke til at rivalen Rodrigo synger om i låten, i likhet med henne selv, er skuespiller.

«Entertainment Tonight» forklarer også i sin TV-sending hvorfor de mener Rodrigos nye sang er enda et forsøk på å «gni det inn». De peker blant annet på at Rodrigo i «Déjà vu» synger om popveteranen Billy Joel, som Bassett har spilt og sunget coverlåter av før.

Også på Twitter boltrer folk seg i tolkninger.

– Ny tungvekter

Det velrenommerte musikkmagasinet Pitchfork nøyer seg imidlertid med å omtale teksten, uten å gå i dybden på hva hvem den muligens handler om.

«Etter en så fantastisk debut, vil Rodrigos neste låt avgjøre om hun skal stemples som en «one hit wonder (norsk overs.: døgnflue)», eller den nye store tungvekteren innen pop. «Déjà Vu» tyder sterkt på det siste», lyder det i anmeldelsen.

«Jeg er så smigret, OMG! Tusen takk, Pitchfork», skriver 18-åringen på Twitter:

Rodrigo forteller på Instagram at innspillingen av musikkvideoen er noe av det morsomste hun har gjort noensinne.

«Jeg er så takknemlig overfor Allie Vital, som regisserte den med så mye talent og vennlighet. Og så heldig jeg er som får ha med Talia Ryder i tillegg. Hun er den kuleste jenta jeg vet om, og jeg er hennes største fan», sier popstjernen om skuespilleren (18) som i videoen figurerer både som rival og dobbeltgjenger.

Videoen er allerede sett av flere millioner.

VG fulgte med da Rodrigo gikk live fra hjemmet til sine syv millioner følgere på Instagram torsdag kveld. På det meste var om lag 50.000 fans innom sendingen, der også Ryder stilte opp.

Der forklarte de to at de aldri hadde møttes før de spilte inn videoen for noen få uker siden, men at de nå er blitt gode venner. Rodrigo var entusiastisk overfor fansen, men svarte ikke på noen av spørsmålene om hvem hun synger om.

«Driver's License» kan skilte med å være den raskeste låten til å nå 100 millioner lyttinger på Spotify. Spekulasjonene rundtlåten ble ikke færre da Bassett en uke etter ekskjærestens lansering på nyåret serverte egen låt med tittelen «Lie, Lie, Lie».

Én uke etter det kom også Carpenter med ny låt – «Skin», som fansen mener er et direkte stikk til Rodrigo.

TV-PAR: Olivia Rodrigo og Joshua Bassett i rollene som Nini og Ricky Foto: Fred Hayes / Disney+

Rodrigo har aldri bekreftet offentlig at debutlåten handler om henne, Bassett og Carpenter. Om den nye låten betror popnykommeren til Variety at den er basert på hennes egne erfaringer med déjà vu, altså følelse av at noe som skjer, er en gjentagelse av noe man har opplevd tidligere.

– Konseptet med déjà vu har alltid fascinert meg, og jeg tenkte det ville være kult å bruke det i en sang i beskrivelsen av blandede følelser etter et kjærlighetsbrudd.

14. mai dukker Rodrigo opp i sesong to av «High School Musical: The Musical: The Series» på Disney+. Sesongfinalen i fjor sluttet med at Rodrigo i rollen som Nini delte et romantisk øyeblikk med Ricky, spilt av nettopp eksen Joshua Bassett.

Rodrigo slipper for øvrig sitt aller første album 21. mai.