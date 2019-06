TV-VANT: Chris Holsten nådde i fjor opp til en femteplass i «Stjernekamp». I år er han aktuell som deltager i «Hver gang vi møtes». Foto: Frode Hansen/VG

Chris Holsten returnerer til VG-Lista: – Verdens beste følelse

26-åringen gjør som Morgan Sulele, og drar rett til Rådhusplassen fra «Hver gang vi møtes»-innspilling.

Med bare dager igjen til den store gratiskonserten på Rådhusplassen, er de siste artistene spikret. Chris Holsten (26) er ikke fremmed for VG-lista, og på fredag er han tilbake på scenen.

– Jeg gleder meg veldig til å spille på Rådhusplassen igjen! Nå er det noen år siden jeg var der sist, og det er jo alltid verdens beste følelse, skriver han i en tekstmelding til VG.

Holsten slapp nylig den sommerlige låten «I’ll Be Alright».

Han er nå utenfor Moss i forbindelse med innspillingen av «Hver gang vi møtes», noe han tidligere til VG har sagt at er ute av komfortsonen.

Tidligere denne uken ble det også kjent at Magnus Clausen, bedre kjent som Morgan Sulele, tar steget opp på VG-listascenen, også han rett fra innspilling av det populære TV 2-programmet.

Også Fredrik Auke (29), hele Norges joviale Freddy Kalas, kommer til Oslo for å spille fredag.

– At jeg får muligheten til å enda en gang få spille på VG-lista gjør meg så evig takknemlig. For et kick det skal bli, skriver han til VG.

Han siste utgivelse er passe nok låten «Vacation»

– Lover jovial stemning!

Den siste artisten som er bekreftet til arrangementet er Marius «Madden» Njølstad (30), som turnerte med Chris Holsten under VG-lista i 2016.

Disse skal også opptre:

Astrid S

Ruben

Lars Vaular

Hkeem

Julie Bergan

Duncan Laurence

Keiino

Nicolay Ramm

Isah + Dutty Dior

Rat City med Isak Heim

Andreas «TIX» Haukeland

Lauren

Ina Wroldsen

Petter «Katastrofe»

Kristian Kristensen

Morgan Sulele

HRVY

Skaar

Daya

Stina Talling

